Σάλο έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο, μια επίσημη ανάρτηση του Λευκού Οίκου, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, στην οποία εικονίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, να βαδίζει προς μια οροσειρά γεμάτη πάγους όπου είναι καρφωμένη η σημαία της Γροιλανδίας. Μαζί του, μάλιστα, έχει κι έναν πιγκουίνο που κρατά τη σημαία των ΗΠΑ.

Την εν λόγω ανάρτηση συνοδεύει η φράση: «Αγκαλιάστε τον πιγκουίνο».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έρχεται  από τον Λευκό Οίκο, λίγα 24ωρα μετά τις διαβουλεύσεις και τις αντιπαραθέσεις στο Νταβός, δείχνοντας ξεκάθαρα τη σφοδρή επιθυμία του Αμερικανού προέδρου να αποκτήσει τη Γροιλανδία, την οποία δεν έκρυψε ούτε στις προεκλογικές του εξαγγελίες.

Ανάρτηση για τη Γροιλανδία, όμως δεν «ανέβασε» μόνο ο Λευκός Οίκος. Μια παρόμοια φωτογραφία με παραφρασμένο μήνυμα δημοσίευσε στο «X» στις 24 Ιανουαρίου και η Υπηρεσία Άμεσης Αντίδρασης του Υπουργείου Άμυνας (Πολέμου) των ΗΠΑ, στην οποία παρουσιάζει αξιωματικούς, στρατιώτες και ναυτικούς να κρατάνε από το χέρι έναν πιγκουίνο και να βαδίζουν στους πάγους.

«Να είσαι μαχητής, αγκάλιασε τον πιγκουίνο», αναφέρει η σχετική ανάρτηση της Υπηρεσίας.

Το «τρολάρισμα» στους εμπνευστές των αναρτήσεων

Όπως ήταν φυσικό οι δύο αυτές αναρτήσεις προκάλεσαν δεκάδες αρνητικά σχόλια, καθώς η παρουσία του πιγκουίνου σε αμφότερες προκάλεσε εύλογες αντιδράσεις από τους χρήστες, «τρολάροντας», τους εμπνευστές των δημοσιεύσεων.

«Λάθος ημισφαίριο, δεν υπάρχουν πιγκουίνοι στο Βόρειο Ημισφαίριο, δεν υπάρχουν πιγκουίνοι στη Γροιλανδία» γράφουν οι περισσότεροι χρήστες που σχολιάζουν την ανάρτηση, προσθέτοντας πως «οι πιγκουίνοι ζουν αποκλειστικά στο Νότιο».

«Οι πιγκουίνοι δεν ζουν στη Γροιλανδία. Αλλά η άγνοια ζει στο Λευκό Οίκο».

«Λοιπόν, το περίμενες. Έπρεπε να σώσουμε τον πιγκουίνο».

«Οι πιγκουίνοι ζουν στο νότιο ημισφαίριο».

«Πόσο ηλίθιος είναι ο Τραμπ; Μόλις δημοσίευσε αυτό στο X. Το πρόβλημα είναι ότι οι πιγκουίνοι ζουν στο Νότιο Ημισφαίριο. Δεν υπάρχουν στη Γροιλανδία. Ο ηλίθιος περπατά στην Ανταρκτική».

«Την ίδια εβδομάδα που υπέστη την ταπεινωτική ήττα του στη Γροιλανδία, μπέρδεψε πολλές φορές την Ισλανδία με τη Γροιλανδία, και τώρα το προσωπικό του μπέρδεψε την Ανταρκτική με τη Γροιλανδία (οι πιγκουίνοι ζουν στην πρώτη, όχι στη δεύτερη). Η πιο ισχυρή χώρα του πλανήτη λειτουργεί σαν τσίρκο!»

«Μέσα από τις σκληρές αντιξοότητες θα επιμείνουμε και θα επικρατήσουμε!»

«Δεν υπάρχουν πιγκουίνοι στη Γροιλανδία. Όλοι οι πιγκουίνοι ζουν στο νότιο ημισφαίριο, εκτός από ένα είδος που ζει στα νησιά Γκαλαπάγκος. Ίσως δεν έπρεπε να διαλύσεις το Υπουργείο Παιδείας τόσο γρήγορα».

«Η Γροιλανδία είναι ασφαλής. Εισβάλλουμε στην Ανταρκτική».

«Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει τώρα και την Ανταρκτική; Ή μήπως πιστεύει ότι οι πιγκουίνοι βρίσκονται στη Γροιλανδία;»

«Ο Τραμπ θα κλέψει τους πιγκουίνους από την Ανταρκτική και θα τους μεταφέρει στη Γροιλανδία, επειδή στη Γροιλανδία ΔΕΝ υπάρχουν πιγκουίνοι».

«Άλλο ένα στοιχείο για την ιστορία της Γροιλανδίας… Ακόμα και οι πιγκουίνοι αγαπούν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ».

