Σάλο έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο, μια επίσημη ανάρτηση του Λευκού Οίκου, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, στην οποία εικονίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, να βαδίζει προς μια οροσειρά γεμάτη πάγους όπου είναι καρφωμένη η σημαία της Γροιλανδίας. Μαζί του, μάλιστα, έχει κι έναν πιγκουίνο που κρατά τη σημαία των ΗΠΑ.

Την εν λόγω ανάρτηση συνοδεύει η φράση: «Αγκαλιάστε τον πιγκουίνο».

Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7 — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έρχεται από τον Λευκό Οίκο, λίγα 24ωρα μετά τις διαβουλεύσεις και τις αντιπαραθέσεις στο Νταβός, δείχνοντας ξεκάθαρα τη σφοδρή επιθυμία του Αμερικανού προέδρου να αποκτήσει τη Γροιλανδία, την οποία δεν έκρυψε ούτε στις προεκλογικές του εξαγγελίες.

Ανάρτηση για τη Γροιλανδία, όμως δεν «ανέβασε» μόνο ο Λευκός Οίκος. Μια παρόμοια φωτογραφία με παραφρασμένο μήνυμα δημοσίευσε στο «X» στις 24 Ιανουαρίου και η Υπηρεσία Άμεσης Αντίδρασης του Υπουργείου Άμυνας (Πολέμου) των ΗΠΑ, στην οποία παρουσιάζει αξιωματικούς, στρατιώτες και ναυτικούς να κρατάνε από το χέρι έναν πιγκουίνο και να βαδίζουν στους πάγους.

«Να είσαι μαχητής, αγκάλιασε τον πιγκουίνο», αναφέρει η σχετική ανάρτηση της Υπηρεσίας.

Be a warrior, embrace the penguin. pic.twitter.com/64Fq7REgsZ — DOW Rapid Response (@DOWResponse) January 24, 2026

Το «τρολάρισμα» στους εμπνευστές των αναρτήσεων

Όπως ήταν φυσικό οι δύο αυτές αναρτήσεις προκάλεσαν δεκάδες αρνητικά σχόλια, καθώς η παρουσία του πιγκουίνου σε αμφότερες προκάλεσε εύλογες αντιδράσεις από τους χρήστες, «τρολάροντας», τους εμπνευστές των δημοσιεύσεων.

«Λάθος ημισφαίριο, δεν υπάρχουν πιγκουίνοι στο Βόρειο Ημισφαίριο, δεν υπάρχουν πιγκουίνοι στη Γροιλανδία» γράφουν οι περισσότεροι χρήστες που σχολιάζουν την ανάρτηση, προσθέτοντας πως «οι πιγκουίνοι ζουν αποκλειστικά στο Νότιο».

Penguins do not live in the Northern Hemisphere. 🤫 pic.twitter.com/VUl3bMAlSN — Mr. Blacksmith (@Mr_Blacksmith_A) January 23, 2026

«Οι πιγκουίνοι δεν ζουν στη Γροιλανδία. Αλλά η άγνοια ζει στο Λευκό Οίκο».

Penguins don’t live in Greenland.

But ignorance lives in the White House. https://t.co/aHcu62oPbe — Canada Hates Trump (@AntiTrumpCanada) January 24, 2026

How stupid is Trump? He just posted this on X. Problem is penguins live in the Southern Hemisphere. None in Greenland. The idiot is walking in Antarctica. pic.twitter.com/AHwTqoyT71 — Brian Pearson 🇺🇸🌊💙 (@btrekman1) January 23, 2026

In the same week as his humiliating climb down on Greenland, he confused Iceland and Greenland multiple times, and now his staff is confusing Antarctica with Greenland (penguins inhabit the former, not the latter.) The most powerful nation on Earth being run like a clown show. https://t.co/CtKyuY1z3T — Jason Kenney 🇨🇦🇺🇦 (@jkenney) January 23, 2026

There are no penguins in Greenland. All Penguins live in the southern hemisphere except one species from the Galapagos Islands. Perhaps you shouldn’t have dismantled the Department of Education so quickly. https://t.co/aDroJeLycP — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) January 23, 2026

«Άλλο ένα στοιχείο για την ιστορία της Γροιλανδίας… Ακόμα και οι πιγκουίνοι αγαπούν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ».