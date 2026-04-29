Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ συνεχίζουν τις επαφές με τους Ιρανούς συναδέλφους τους, οι οποίοι, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος την Τετάρτη (29/4), «αγωνίζονται να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση στην ηγεσία τους» εν μέσω του πολέμου.

Σε δήλωση προς τα αμερικανικά ΜΜΕ, η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι, ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνάψει συμφωνία με το Ιράν μόνο εάν αυτή «θέτει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ σε πρώτη προτεραιότητα».

Η δήλωση του Λευκού Οίκου έρχεται μετά την απειλή του Τραμπ προς το Ιράν να «λογικευτεί σύντομα», στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το Ιράν δεν μπορεί να βρει το δρόμο του. Δεν ξέρουν πώς να υπογράψουν μια μη πυρηνική συμφωνία. Καλό θα ήταν να λογικευτούν σύντομα! Πρόεδρος DJT», έγραψε στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ.