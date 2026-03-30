Ο Λευκός Οίκος δήλωσε πριν από λίγο ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται και προχωρούν καλά, προσθέτοντας ότι αυτά που λέει δημόσια η Τεχεράνη διαφέρουν από αυτά που λέει σε Αμερικανούς αξιωματούχους κατ’ ιδίαν.

«Παρά όλες τις δημόσιες δηλώσεις που ακούτε από το καθεστώς και τις ψευδείς αναφορές, οι συνομιλίες συνεχίζονται και πηγαίνουν καλά. Αυτό που λέγεται δημόσια είναι, φυσικά, πολύ διαφορετικό από αυτό που μας ανακοινώνεται κατ’ ιδίαν», δήλωσε η υπουργός Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Είπε επίσης ότι ο Τραμπ θα ενδιαφερόταν να καλέσει τις αραβικές χώρες να βοηθήσουν οικονομικά με το κόστος του πολέμου.

«Θα δείτε 20 τάνκερ θα διέρχονται από τα Στενά, τις επόμενες ημέρες», δήλωσε η Λέβιτ, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν την επιβολή διοδίων από το Ιράν, στα Στενά του Ορμούζ.

«Το Ιράν έχει συμφωνήσει σε ορισμένα σημεία που έθεσαν οι ΗΠΑ, κατά τις ιδιωτικές συνομιλίες ενώ ο Τραμπ θέλει να υπάρξει συμφωνία πριν το τέλος της διορίας που έχει δώσει για τις 6 Απριλίου», δήλωσε η Λέβιτ.

Ο Τραμπ έδωσε εντολή για 10ήμερη παύση, προκειμένου να «αναβληθούν» προγραμματισμένα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου, Κάρολαϊν Λέβιτ. Η ίδια χαρακτήρισε την εξέλιξη «μοναδική ευκαιρία μιας γενιάς» για την ιρανική ηγεσία να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι σε περίπτωση απόρριψης, ο αμερικανικός στρατός «παραμένει σε ετοιμότητα» για να προσφέρει στον πρόεδρο «κάθε διαθέσιμη επιλογή», ώστε το ιρανικό καθεστώς να «συνεχίσει να πληρώνει βαρύ τίμημα».

Η Λέβιτ επανέλαβε επίσης ότι, εάν το Ιράν δεν προσέλθει ουσιαστικά σε διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ διαθέτει «πολλές επιλογές στο τραπέζι» για την επίτευξη των στόχων της διοίκησης, συμπεριλαμβανομένου, ενδεχομένως, και ενός σεναρίου χερσαίας επιχείρησης.