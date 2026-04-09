Ο Λευκός Οίκος δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν όλους τους στρατιωτικούς τους στόχους στον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως υποστηρίζει η αμερικανική πλευρά, σε ανάρτηση του Λευκού Οίκου, η οποία συνοδεύεται με δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, οι επιχειρήσεις εξελίχθηκαν «ακριβώς όπως είχαν σχεδιαστεί από την πρώτη ημέρα», με αποτέλεσμα την εκτεταμένη αποδυνάμωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Η Ουάσινγκτον ισχυρίζεται ότι το ιρανικό ναυτικό έχει καταστραφεί, η αμυντική βιομηχανία της χώρας έχει εξουδετερωθεί, και οι φιλοδοξίες για ανάπτυξη πυρηνικών όπλων έχουν ανακοπεί.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η ικανότητα του Ιράν να απειλεί την ευρύτερη περιοχή έχει «συστηματικά αποδομηθεί».

