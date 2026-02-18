Ο Λευκός Οίκος διαμήνυσε απόψε ότι είναι «προς το συμφέρον» της Κούβας να αρχίσει να κάνει σύντομα σημαντικές αλλαγές, ωστόσο δεν έφτασε στο σημείο να ζητήσει την ανατροπή της κυβέρνησης του νησιού.

«Είναι ένα καθεστώς σε πτώση. Η χώρα τους καταρρέει και για αυτό πιστεύουμε ότι είναι προς το συμφέρον τους να κάνουν πολύ σημαντικές αλλαγές, πολύ σύντομα» είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η Κάρολαϊν Λέβιτ είπε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να δουν ακμάζουσες και ευημερούσες δημοκρατίες σε όλον τον κόσμο και ειδικά στο δυτικό ημισφαίριο. Πρόσθεσε όμως ότι δεν πρόκειται να συζητήσει τυχόν ενέργειες που θα αναλάμβαναν για να πετύχουν αυτόν τον στόχο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ