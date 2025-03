Τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου ότι η Τεχεράνη μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε στρατιωτικά είτε με τη σύναψη μιας συμφωνίας επανέλαβε ο Λευκός Οίκος μετά από την απόρριψη από το Ιράν της έκκλησης του Ντόναλντ Τραμπ να διαπραγματευτεί μια πυρηνική συμφωνία,

«Ελπίζουμε ότι το καθεστώς του Ιράν βάζει τον λαό και τα συμφέροντά του πάνω από την τρομοκρατία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Μπράιαν Χιουζ, αφού ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα δεχθεί κανένα εκφοβισμό για διαπραγματεύσεις.

