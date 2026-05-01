Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με τη νέα πρόταση διαπραγματεύσεων που φέρεται να κατέθεσε το Ιράν, επιβεβαιώνοντας μόνο ότι οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, Άννα Κέλι, δήλωσε ότι δεν παρέχονται λεπτομέρειες για ιδιωτικές συνομιλίες, υπογραμμίζοντας ωστόσο τη σταθερή θέση της Ουάσινγκτον στο ζήτημα των πυρηνικών.

«Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με στόχο τη διασφάλιση της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι η Τεχεράνη παρουσίασε νέα πρόταση με στόχο την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πρωτοβουλία της ιρανικής πλευράς αποσκοπεί στην επίτευξη μιας πιο σταθερής συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη αποκλιμάκωση της έντασης.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, με τις διπλωματικές επαφές να συνεχίζονται παρασκηνιακά.