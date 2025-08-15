Η συνάντηση κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον ομόλογό του της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, θα γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος) σήμερα, Παρασκευή 15 Αυγούστου, στο Άνκορατζ, στην Αλάσκα, ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωση Τύπου του προγράμματος που εξέδωσε χθες, Πέμπτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, θα αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο στις 6:45 τοπική ώρα (13:45 ώρα Ελλάδος) σήμερα.

Θα φύγει από το Άνκορατζ την ίδια μέρα, στις 17:45 ώρα Αλάσκας.

Προγραμματίζεται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο νωρίς το Σάββατο το πρωί.