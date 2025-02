Τα μεξικανικά καρτέλ «είναι οι κορυφαίοι διακινητές φαιντανύλης, μεθαμφεταμίνης και άλλων ναρκωτικών σε όλον τον κόσμο. Αυτά τα καρτέλ έχουν συμμαχήσει με την κυβέρνηση του Μεξικού και θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια υγεία στις ΗΠΑ», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), η αμερικανική προεδρία ανακοινώνει την επιβολή δασμών 25% στις εισαγωγές από το Μεξικό έως ότου η κυβέρνηση της χώρας «συνεργαστεί με τις ΗΠΑ στον αγώνα κατά των ναρκωτικών».

President Trump is implementing a 25 percent tariff to be paid for by Mexican producers until Mexico cooperates with the U.S. in the fight against drugs.

