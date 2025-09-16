Ο πρόεδρος Τραμπ καταλογίζει τεράστιες ευθύνες στην «αριστερή τρομοκρατία» για την αυξανόμενη πολιτική βία και ανακοινώνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της Antifa, στον κατάλογο των οργανώσεων εσωτερικής τρομοκρατίας.

Μετά τη δολοφονία του συντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ, ο Λευκός Οίκος εξέφρασε τη σθεναρή του πρόθεση να καταστείλει ό,τι χαρακτηρίζει ως «εσωτερική τρομοκρατία», από οργανώσεις της αριστεράς.

Η δολοφονία, η οποία σημειώθηκε σε εκδήλωση στην πολιτεία Γιούτα, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και πολιτικό διχασμό στις ΗΠΑ.

Ο Τσάρλι Κερκ, γνωστός για τη στήριξή του στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ και τις συντηρητικές του απόψεις, υπήρξε ένας από τους βασικούς υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου στις εκλογές του 2024.

Παρά το γεγονός ότι οι ακριβείς λόγοι πίσω από τη δολοφονία του παραμένουν ασαφείς, ο Λευκός Οίκος καταλογίζει την ενέργεια σε «τρομοκρατικά δίκτυα» της αριστεράς.

Ο Στίβεν Μίλερ, σύμβουλος του προέδρου, δήλωσε σε ραδιοφωνική εκπομπή ότι το αμερικανικό κράτος θα χρησιμοποιήσει όλη την «οργή» του για να εξαρθρώσει τις οργανώσεις που θεωρεί υπεύθυνες.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να εντάξει την Antifa, μια αριστερή κίνηση που έχει χαρακτηριστεί συχνά από τη δεξιά ως ακραία, στον κατάλογο των οργανώσεων εσωτερικής τρομοκρατίας.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε ένα κλίμα αυξανόμενης πόλωσης στις ΗΠΑ, καθώς η πολιτική βία φαίνεται να κλιμακώνεται, με οργανώσεις από την άκρα αριστερά και την άκρα δεξιά να έρχονται ολοένα και περισσότερο σε σύγκρουση.

Η υπόθεση της δολοφονίας, που ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως, συμπεριλαμβάνει στοιχεία όπως το γενετικό υλικό του υπόπτου Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος φέρεται να είχε ιδεολογία αριστερού προσανατολισμού.

Ο Ρόμπινσον, 22 ετών, είναι υπό κράτηση, και η αστυνομία εξετάζει τις πολιτικές του πεποιθήσεις, ως ενδεχόμενο κίνητρο για την πράξη του.

Η συγκέντρωση στοιχείων και η έρευνα γύρω από το κίνητρο της δολοφονίας συνεχίζεται, ενώ οι δηλώσεις των αξιωματούχων προκαλούν ανησυχίες για την ενδεχόμενη χρήση αυτών των γεγονότων για πολιτική εκμετάλλευση.