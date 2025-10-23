Επιμέλεια Γ.Κ.

Η πιθανότητα συνάντησης ανάμεσα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, παραμένει ανοιχτή, σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Ο πρόεδρος, όπως και ολόκληρη η κυβέρνησή του, διατηρεί την ελπίδα ότι η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο μέλλον. Ωστόσο, επιθυμούμε να εξασφαλίσουμε πως θα προκύψουν συγκεκριμένα και ουσιαστικά αποτελέσματα», ανέφερε η Λέβιτ απευθυνόμενη στους δημοσιογράφους.

Την προηγούμενη ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης με τον Ρώσο ηγέτη, εξηγώντας ότι η απόφαση ελήφθη λόγω της έλλειψης προόδου στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Από τη μεριά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεχιστεί η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών. «Ο διάλογος είναι πάντα προτιμότερος από τη σύγκρουση, τις εντάσεις ή –πολύ περισσότερο– τον πόλεμο», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ