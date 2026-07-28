Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δέχτηκε σήμερα στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, μια συνάντηση που χαρακτηρίστηκε «θετική και εποικοδομητική» από την εκπρόσωπο της αμερικανικής προεδρίας, παρά τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών.

«Ο πρόεδρος Τραμπ μόλις ολοκλήρωσε τις συνομιλίες του στο Οβάλ Γραφείο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρωθυπουργό Νετανιάχου. Αυτές οι δύο συναντήσεις ήταν θετικές και εποικοδομητικές» ανέφερε στην πλατφόρμα Χ η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Η συνάντηση με τον Νετανιάχου έγινε κεκλεισμένων των θυρών και κράτησε περίπου μιάμιση ώρα. Παρόντες ήταν επίσης ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανάρτησε στη συνέχεια φωτογραφίες των δύο ηγετών να χαμογελούν πλατιά, ο ένας δίπλα στον άλλον.

«Ήταν μια από τις καλύτερες συνομιλίες που έχω κάνει με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

PM Netanyahu on the meeting with President Trump: It was one of the best conversations I’ve had with the President of the United States#trump #usa #netanyahu #israel #iran pic.twitter.com/febvQPEI7N — ilana israelov (@izrailov94) July 28, 2026

Netanyahu: “I just finished an excellent meeting with President Trump. And when I say excellent, I mean it. A conversation of full partnership, mutual support, and shared understanding on the common goal — ensuring Iran does not obtain nuclear weapons, along with other… — Open Source Intel (@Osint613) July 28, 2026

Αυτή ήταν η πρώτη συνάντησή τους από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και η όγδοη συνολικά αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ.

Η συζήτηση επρόκειτο να επικεντρωθεί σε περιφερειακά ζητήματα και ιδίως στο Ιράν, σε μια περίοδο που η Ουάσιγκτον λέει ότι θέλει να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία, έπειτα από δύο εβδομάδες σφοδρών βομβαρδισμών. Το Ισραήλ δεν συμμετείχε σε αυτές τις επιχειρήσεις.

«Θα συζητήσουμε όλα τα θέματα κυρίως το Ιράν, φυσικά. Ο στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας αλλά και να διευρύνουμε τον κύκλο της ειρήνης γύρω μας», είχε δηλώσει ο Νετανιάχου προτού αναχωρήσει από το Ισραήλ, τη Δευτέρα.

Στην ατζέντα των συνομιλιών αναμενόταν επίσης ότι θα είναι η κατάσταση στη Γάζα και τον Λίβανο.

Σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ο Νετανιάχου επιδιώκει να εξασφαλίσει την υποστήριξη του Τραμπ για την επανεκλογή του, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.