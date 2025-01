Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι «οι πτήσεις απέλασης έχουν ξεκινήσει».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, δημοσιοποίησε εικόνες μεταναστών που παρατάσσονται δεμένοι με χειροπέδες και επιβιβάζονται σε στρατιωτικό αεροσκάφος.

«Ο πρόεδρος Τραμπ στέλνει ένα ισχυρό και ξεκάθαρο μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο: αν εισέλθετε παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, θα αντιμετωπίσετε σοβαρές συνέπειες», έγραψε στην ανάρτησή της στο X.

Οι μετανάστες που απελαύνονται συνήθως φορούν χειροπέδες. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, η χρήση στρατιωτικών αεροσκαφών για την αποστολή τους στη χώρα προέλευσής τους είναι πρωτοφανής. Δεν είναι σαφές από πού προέρχονταν οι μετανάστες, αλλά πιστεύεται ότι πρόκειται για άτομα που έχουν συλληφθεί πρόσφατα στην προσπάθεια τους να μπουν παράτυπα στις ΗΠΑ.

Οι πρώτες πτήσεις αναχώρησαν από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Μπιγκς το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Περίπου 75-80 άτομα από τη Γουατεμάλα επαναπατρίστηκαν, δήλωσε η πηγή. Οι μετανάστες διέσχισαν πρόσφατα τα σύνορα και τελούσαν υπό την επιτήρηση της συνοριοφυλακής.

Το CNN μετέδωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι τέσσερα συνολικά αεροσκάφη -δύο C-17 και δύο C-130- στάλθηκαν στο Σαν Ντιέγκο και το Ελ Πάσο για να υποστηρίξουν τις πτήσεις επαναπατρισμού, δήλωσε ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος στους δημοσιογράφους την Τετάρτη.

Δείτε τη φωτογραφία που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος στα κοινωνικά του μέσα δικτύωσης, που δείχνει μια ομάδα εννέα μεταναστών, με χειροπέδες στα χέρια και με επικεφαλής έναν πράκτορα στο αεροπλάνο, που θα τους επαναπατρίσει.

Πάνω από τη φωτογραφία γράφει «Υποσχέσεις έγιναν, υποσχέσεις τηρήθηκαν» και κάτω, με μεγαλύτερα γράμματα, «Ξεκίνησαν οι πτήσεις απέλασης».

Just as he promised, President Trump is sending a strong message to the world: those who enter the United States illegally will face serious consequences. pic.twitter.com/yqgtF1RX6K

— The White House (@WhiteHouse) January 24, 2025