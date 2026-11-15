Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η δολοφονία της 44χρονης από το Βιετνάμ στη Λευκωσία με τις αστυνομικές Αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το «παζλ» της υπόθεσης, ενώ παράλληλα ψάχνουν πώς σχετίζεται με την αιμόφυρτη γυναίκα που εντοπίστηκε λίγα μέτρα από το διαμέρισμα του φόνου. Την ίδια ώρα, εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου.

Υπενθυμίζουμε πως η αστυνομία έλαβε τηλεφώνημα για μια γυναίκα τραυματισμένη σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των λεωφόρων Διγενή Ακρίτα και Λάρνακος. Πράγματι, λίγο μετά τις 11:30 το βράδυ του Σαββάτου (14/11) οι άνδρες της αστυνομίας εντόπισαν τη γυναίκα με τραύματα στον λαιμό και την πλάτη.

Ωστόσο, ίχνη αίματος έφταναν από τον δρόμο που βρέθηκε μέχρι την είσοδο πολυκατοικίας. Οι αστυνομικοί τα ακολούθησαν και βρήκαν νεκρή την 44χρονη από το Βιετνάμ με τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι εντός του διαμερίσματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γυναίκες γνωρίζονταν μεταξύ τους. Όμως, δεν έχει εξακριβωθεί επί του παρόντος ποια ήταν η σχέση τους και τι συνέβη το μοιραίο βράδυ του Σαββάτου.

Έρευνες για τρίτο πρόσωπο

Η αστυνομία στρέφει προς όλες τις κατευθύνσεις τις έρευνες της και εξετάζει το ενδεχόμενο να υπήρξε και τρίτο πρόσωπο στο διαμέρισμα που η 44χρονη βρέθηκε νεκρή.

Η τραυματισμένη γυναίκα ασιατικής καταγωγής φέρεται να εξήλθε από το διαμέρισμα που λειτουργούσε ως ινστιτούτο μασάζ, επιχειρώντας να διαφύγει και έπεσε αιμόφυρτη στο πεζοδρόμιο, όπου εντοπίστηκε στη συνέχεια από την αστυνομία. Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο την παρέλαβε και την μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται πολύ σοβαρή και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας:

Κρίσιμη αναμένεται να είναι και η μαρτυρία της στις κυπριακές Αρχές τη στιγμή που θα βελτιωθεί η υγεία της και θα καταφέρει να μιλήσει για το τραγικό περιστατικό. Το διαμέρισμα και οι λεωφόροι Διγενή Ακρίτα και Λάρνακος παραμένουν υπό αστυνομική φρούρηση για τη περαιτέρω διενέργεια αστυνομικών εξετάσεων.

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης και απόπειρας δολοφονίας.

Πληροφορίες από Cyprus Times και Phile News