Συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου που το απόγευμα της Δευτέρας παρέσυρε πεζούς στο κέντρο της Λειψίας στη Γερμανία, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους.

Πρόκειται για έναν 33χρονο Γερμανό, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, ήταν ήδη γνωστός στις αρχές. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, Μπούρκχαρντ Γιουνγκ, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για την πόλη.

WATCH: Video shows suspect apprehended after car ramming in Leipzig, Germany; 2 dead and 22 injured pic.twitter.com/Idx49zRX88 — Resist Wire (@ResistWire) May 4, 2026

A car rammed into pedestrians on a street in Leipzig, eastern Germany on Monday, killing at least two people and injuring several others, authorities say. pic.twitter.com/CdUGuIXDuo — Rudaw English (@RudawEnglish) May 4, 2026

Όσον αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το συμβάν, ο οδηγός φέρεται να κινήθηκε με υψηλή ταχύτητα με το όχημά του, ένα VW Taigo, στην οδό Grimmaische Straße. Εκτός από τους δύο νεκρούς, τρία άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά, όπως δήλωσε ο διευθυντής της Πυροσβεστικής της Λειψίας, Άξελ Σου, ενώ υπάρχουν ακόμη «20 άτομα που έχουν επηρεαστεί από το συμβάν», χωρίς να διευκρινίζεται τι ακριβώς σημαίνει αυτό.

Στο Gewandhaus της Λειψίας έχει στηθεί κέντρο παροχής πρώτων βοηθειών, το οποίο απευθύνεται και σε άτομα χωρίς εμφανή τραύματα, όπως όσοι βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη.

Σημάδια ψυχικής αστάθειας παρουσίαζε ο δράστης κατά τη σύλληψή του

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε μετά το περιστατικό: «Το όχημα και ο οδηγός εντοπίστηκαν λίγο αργότερα. Δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος από την πλευρά του. Οι διασώστες κήρυξαν κατάσταση μαζικού τραυματισμού και η αστυνομία επιχειρεί με ισχυρές δυνάμεις». Σύμφωνα με άλλη εκπρόσωπο, ο οδηγός σταμάτησε μόνος του και συνελήφθη, ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα στο αυτοκίνητο.

Περίπου δέκα ασθενοφόρα βρέθηκαν στο σημείο, ενώ τα καταστήματα στην πεζοδρομημένη ζώνη έχουν κλείσει. Κατά τη σύλληψή του, ο δράστης φέρεται να παρουσίαζε σημάδια ψυχικής αστάθειας.

Ο πρωθυπουργός κάνει λόγο για πιθανή επίθεση τύπου «αμόκ»

Ο πρωθυπουργός της Σαξονίας, Μίχαελ Κρέτσμερ δήλωσε συγκλονισμένος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X: «Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη φερόμενη επίθεση τύπου αμόκ στη Λειψία. Αυτό με συγκλονίζει βαθύτατα. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους».

Ευχήθηκε επίσης στους τραυματίες δύναμη και ταχεία ανάρρωση, προσθέτοντας: «Μια τέτοια πράξη μας αφήνει άφωνους – και ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να τη διαλευκάνουμε γρήγορα και πλήρως. Το κράτος δικαίου θα δράσει με κάθε αυστηρότητα». Τόνισε επίσης ότι «είναι σημαντικό να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο. Η Σαξονία στέκεται ενωμένη».

Η εισαγγελία της Λειψίας διερευνά την υπόθεση ως ανθρωποκτονία σε δύο περιπτώσεις και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε τουλάχιστον δύο ακόμη.