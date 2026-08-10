Για την ισχυρή σεισμική δόνηση που εκδηλώθηκε στην Κολομβία, μεγέθους 7,4 Ρίχτερ, μίλησε ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

Όπως εξήγησε, το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίστηκε στα 110 χιλιόμετρα, παράγοντας που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ένταση των επιπτώσεων στην επιφάνεια του εδάφους.

Αναφερόμενος στη σεισμική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής, ο κ. Λέκκας υπενθύμισε τον μεγάλο σεισμό που προηγήθηκε στη Βενεζουέλα (μεγέθους 7,2 έως 7,5 Ρίχτερ), επισημαίνοντας πως υπήρχαν ήδη ενδείξεις για αυξημένη σεισμικότητα στη Λατινική Αμερική. Παρότι εκτίμησε ότι υπάρχει κάποια πιθανή διασύνδεση μεταξύ των δύο γεγονότων, διευκρίνισε ότι αυτή δεν είναι απόλυτη.

Διαφορετικές τεκτονικές ζώνες και επιπτώσεις

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ ξεκαθάρισε ότι η Κολομβία βρίσκεται σε διαφορετική τεκτονική ζώνη από αυτή του Καράκας. Το μεγάλο εστιακό βάθος επέτρεψε στη δόνηση να γίνει αισθητή σε μεγάλη έκταση, περιορίζοντας παράλληλα τις καταστροφές σε συγκριτικά χαμηλότερα επίπεδα από αυτά της Βενεζουέλας. Παρ’ όλα αυτά, ο τοπικός πληθυσμός βρίσκεται σε κατάσταση ανησυχίας, καθώς η μνήμη του προηγούμενου σεισμού είναι ακόμη νωπή.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Λέκκας καθησύχασε σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας τσουνάμι, αποκλείοντας αυτό το σενάριο. Ωστόσο, εξέφρασε την ανησυχία του για τις πιθανές υλικές ζημιές, δεδομένου ότι πολλές κατασκευές στις χώρες της Λατινικής Αμερικής παρουσιάζουν υψηλή δομική τρωτότητα, διατηρώντας πάντως την εκτίμηση ότι η εικόνα δεν θα είναι τόσο επιβαρυμένη όσο στη Βενεζουέλα.