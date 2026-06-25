Ανυπολόγιστες είναι οι πληγές που άφησε πίσω της η διπλή ισχυρή σεισμική δόνηση που συγκλόνισε τη Βενεζουέλα, το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου 2026. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για δεκάδες νεκρούς και χιλιάδες εγκλωβισμένους στα συντρίμμια, την ώρα που οι εικόνες βιβλικής καταστροφής που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προμηνύουν ακόμα μεγαλύτερη τραγωδία.

Για το μέγεθος και την τρομακτική ισχύ των δονήσεων (7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ) τοποθετήθηκε ο Καθηγητής Διαχείρισης Καταστροφών και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Λέκκας επιχείρησε να δώσει μια πρακτική διάσταση στο φαινόμενο, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της ενέργειας που απελευθερώθηκε:

«Η δεύτερη δόνηση των 7,5 Ρίχτερ αντιστοιχεί στην έκρηξη 2 εκατομμυρίων τόνων δυναμίτιδας ή, για να το καταλάβουμε καλύτερα, σε 180 ατομικές βόμβες σαν αυτή της Χιροσίμα. Αυτή η τεράστια ενέργεια εξηγεί το εύρος της καταστροφής που παρακολουθούμε το τελευταίο 24ωρο».

Φόβοι για ισχυρό μετασεισμό 6,5 Ρίχτερ

Όσον αφορά τη μετασεισμική ακολουθία, ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ εμφανίστηκε επιφυλακτικός, αλλά προειδοποιητικός, σημειώνοντας ότι με βάση τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα αναμένεται ένας μεγάλος μετασεισμός της τάξεως των 6,5 Ρίχτερ. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι πρόκειται για μια μέση εκτίμηση, καθώς κάθε γεωγραφική περιοχή παρουσιάζει τα δικά της ιδιαίτερα τεκτονικά χαρακτηριστικά και το δικό της σεισμικό δυναμικό.

Εκατόμβη νεκρών και χιλιάδες εγκλωβισμένοι στα ερείπια

Στο πεδίο των ερευνών, η κατάσταση παραμένει δραματική, με τον επίσημο αριθμό των θυμάτων να αυξάνεται ώρα με την ώρα. Οι επιβεβαιωμένοι νεκροί έχουν φτάσει τους 164, ενώ οι τραυματίες έχουν ήδη ξεπεράσει τους 1.000. Οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων λιγοστεύουν, με τις τοπικές Αρχές να εκφράζουν βεβαιότητα για άνοδο του αριθμού των θυμάτων.

Η υπηρεσιακή Πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, σε έκτακτο τηλεοπτικό της διάγγελμα μέσω του κρατικού σταθμού VTV, επιβεβαίωσε τα τραγικά στοιχεία και τόνισε ότι εκατοντάδες διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο, επιχειρώντας πάνω από σωρούς γκρεμισμένων κτηρίων.

Πάνω από 30.000 οι αγνοούμενοι σύμφωνα με τον ΟΗΕ

Η διάσταση της ανθρωπιστικής κρίσης αποτυπώνεται ανάγλυφα στα επίσημα στοιχεία του Γραφείου του ΟΗΕ για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA). Σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό, περισσότερα από 100 μεγάλα κτήρια και υποδομές έχουν καταρρεύσει πλήρως, ενώ ο αριθμός των ανθρώπων των οποίων η τύχη αγνοείται, ξεπερνά σοκαριστικά τις 30.000.

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