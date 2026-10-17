Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκoρνί δήλωσε το Σάββατο ότι η Γαλλία δεν θα “εκφοβιστεί” από τη βία, μετά τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών στην κινητοποίηση κατά του υψηλού κόστους διαβίωσης και της υποβάθμισης των δημοσίων υπηρεσιών, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

“Σε όσους θέλουν ξεκάθαρα να χρησιμοποιήσουν αυτή τη βία ως ‘προθέρμανση’ ενόψει των προεδρικών εκλογών, το λέω σαφέστατα: Δεν θα αφήσουμε να μας εκφοβίσουν. Κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας”, έγραψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, αναφερόμενος έμμεσα στην Ανυπότακτη Γαλλία ( LFI), το κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς, και στον υποψήφιο του για τις προεδρικές εκλογές του 2027 Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης την “πλήρη” υποστήριξή του προς τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, “οι οποίες ήρθαν αντιμέτωπες με μια βία ακραίας έντασης” στο περιθώριο των διαδηλώσεων της 17ης Οκτωβρίου.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, από την πλευρά του, δήλωσε ότι οι αρχές θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρουν τους δράστες αυτής της βίας και ότι ήδη έγιναν περίπου 400 συλλήψεις.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές της σημερινής κινητοποίησης, 800.000 πολίτες συμμετείχαν στις διαδηλώσεις. Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι 550.000 διαδηλωτές μετείχαν στις διαμαρτυρίες και τις πορείες.