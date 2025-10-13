Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ευχαρίστησε σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, τους νέους Υπουργούς που δέχτηκαν να ενταχθούν στην Κυβέρνησή του, «μοναδική αποστολή» της οποίας είναι «να ξεπεράσει την πολιτική κρίση», όπως είπε.

«Μοναδικός στόχος» και «μοναδική αποστολή» της νέας κυβέρνησης είναι «να ξεπεράσει αυτήν την πολιτική κρίση» που «άφησε άναυδους τους συμπατριώτες μας» και «ένα μέρος του κόσμου» είπε ο Λεκορνί, καλώντας τους Υπουργούς τους «να βάλουν στην άκρη το εγώ τους».

Παραμονή της παρουσίασης του προϋπολογισμού, από τον οποίο η Κυβέρνηση εξαρτά την επιβίωσή της, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι αναγκαίο να τηρήσει την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ώστε να αντιμετωπιστούν η ρωσική απειλή και οι άλλες, παγκόσμιες προκλήσεις. Εν μέσω των περικοπών, το Υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων θα είναι ένα από τα ελάχιστα του οποίου ο προϋπολογισμός αναμένεται να αυξηθεί.

«Στις 13 Ιουλίου, ο Πρόεδρος (Εμανουέλ Μακρόν) ανακοίνωσε μια νέα προσπάθεια για να επιταχύνουμε τον επανεξοπλισμό μας. Είναι απαραίτητο. Θα φροντίσω να τηρηθεί ο λόγος του» είπε ο Λεκορνί, ο οποίος παρέδωσε το Υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων στην Κατρίν Βοτρέν.

Τον Ιούλιο, ο Μακρόν είχε δηλώσει ότι θέλει να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες κατά 3,5 δισεκ. ευρώ, ώστε ο προϋπολογισμός του Υπουργείου να φτάσει τα 57,2 δισεκ. ευρώ το 2026 και τα 63,4 δισεκ. το 2027, από 50,5 δισεκ. που ήταν φέτος. Δηλωμένη φιλοδοξία του Γάλλου Προέδρου είναι να διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του. Όταν ανέλαβε την προεδρία, το 2017, ήταν 32,2 δισεκ. ευρώ.

Στο σημερινό μήνυμά του προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα «Χ», ο Λεκορνί ζήτησε «να συνεχιστεί η οικοδόμηση ενός νέου μοντέλου στρατού: υβριδικού, με ενισχυμένες ικανότητες και ανθεκτικότητα (…) για τη συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης».

Όλα πάντως θα εξαρτηθούν από το αν θα κατατεθεί πρόταση μομφής εναντίον της νέας κυβέρνησης και αν θα εγκριθεί το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού από την κατακερματισμένη Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία. Ένα έργο που προαναγγέλλεται δύσκολο, δεδομένου ότι ο Λεκορνί έχει δηλώσει ότι δεν θα προσφύγει στο άρθρο 49.3 του Συντάγματος που του επιτρέπει να περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Με αυτόν τον τρόπο εγκρίθηκαν οι προϋπολογισμοί των τριών προηγούμενων ετών.