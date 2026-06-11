Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί μίλησε την Πέμπτη για “προοπτικές σοβαρών απειλών” ξένων παρεμβάσεων στις προεδρικές εκλογές του 2027, εκτιμώντας ότι “το σύνολο της πολιτικής τάξης” μπορεί να επηρεαστεί από αυτό.

Ο κίνδυνος ξένης ανάμιξης “ήταν σημαντικός στις δημοτικές εκλογές, χωρίς μεγάλη επίδραση” τον Μάρτιο του 2026, κάτι που “αφήνει να διαφανούν οι προοπτικές σοβαρών απειλών στις προεδρικές εκλογές”, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το θέμα αυτό.

Η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, ο οποίος θέλει να “προστατέψει τον δημοκρατικό διάλογο”, στοχεύει στο να υπάρξει διαφάνεια στις παρελθούσες ξένες παρεμβάσεις, όπως αυτή που στόχευσε, προερχόμενη από ισραηλινή εταιρία, υποψηφίους της Ανυπότακτης Γαλλίας στις δημοτικές εκλογές. Ο στόχος είναι επίσης να “εντοπιστούν οι κίνδυνοι” για το 2027 με τις προεδρικές και ενδεχομένως τις βουλευτικές εκλογές.

Ο αρχηγός της κυβέρνησης αναμένεται να αναφερθεί στα εργαλεία που προβλέπονται σε νομοσχέδιο που ανακοίνωσε τον Απρίλιο ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θύμα ο ίδιος ξένης ανάμιξης στην προεκλογική του εκστρατεία το 2017 με την κυβερνοεπίθεση “Macron leaks”, στοχοποίησε συγκεκριμένα τη Ρωσία που “αγοράζει μαζικά σε προεκλογική περίοδο εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς” στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε σχέση με τις δημοτικές εκλογές, αναμένεται να δημοσιευτεί έκθεση της Viginum, της διαδικτυακής υπηρεσίας προστασίας από ξένες ψηφιακές παρεμβολές και καταπολέμησης της χειραγώγησης.

Αυτοί οι φόβοι χειραγώγησης του δημόσιου διαλόγου τροφοδοτούνται επίσης από την αυξανόμενη προβολή που έχει στα μέσα ενημέρωσης του συντηρητικού δισεκατομμυριούχου Βενσάν Μπολορέ, η πρώην επικεφαλής του ρωσικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου RT Ξένια Φεντόροβα.

Για τη γαλλική κυβέρνηση, η Φεντόροβα είναι “προπαγανδίστρια” και διαδίδει “την παραπληροφόρηση του Κρεμλίνου”. Ευρωβουλευτές έχουν ζητήσει κυρώσεις ενώ έχουν προκύψει ερωτήματα που αφορούν την ανανέωση της άδειας παραμονής της το 2024, για 10 χρόνια.

Πολιτικοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει για ανάμιξη τον Ισραηλινό πρέσβη στη Γαλλία Τζόσουα Ζάρκα καθώς δήλωσε ότι θα ήθελε “οποιοσδήποτε άλλος εκτός από τον Ζαν-Λυκ Μελανσόν” να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP