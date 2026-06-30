Ένα πρωτοφανές αιματηρό περιστατικό εκτυλίχτηκε στο Ζακάκι της Λεμεσού το πρωί της Τρίτης, 30 Ιουνίου, όταν εν ενεργεία αστυνομικός, ο οποίος φορούσε την υπηρεσιακή του στολή, πυροβόλησε επανειλημμένα τη σύζυγό του μέσα στο αυτοκίνητό της και στη συνέχεια έθεσε τέρμα στη ζωή του, χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Το χρονικό της επίθεσης στη μέση του δρόμου

Το έγκλημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6:50 το πρωί στην οδό Ιλισίων, έξω από σχολικό κτήριο στο Ζακάκι. Στο σημείο εντοπίστηκαν ακινητοποιημένα τα δύο οχήματα του ζευγαριού.

Σύμφωνα με το philenews.com, ο δράστης είχε αναλάβει κανονικά υπηρεσία στις 6:07 το πρωί, οπότε και χρεώθηκε τον υπηρεσιακό του οπλισμό, όπως προβλέπει η διαδικασία. Λίγα λεπτά αργότερα, ανέφερε στους συναδέλφους του: «Πάω πέντε λεπτά και θα επιστρέψω», επιβιβάστηκε στο όχημά του και αναχώρησε για το μοιραίο ραντεβού.

«Την κρατούσε από τον λαιμό, με απείλησε με το όπλο», είπε αυτόπτης μάρτυρας

Μάρτυρας, που μετέβαινε με το αυτοκίνητό του στη δουλειά γύρω στις 6:45, βρέθηκε τυχαία στο σημείο τη στιγμή της τραγωδίας και είδε τον αστυνομικό να κρατά τη γυναίκα από τον λαιμό μέσα στο όχημα.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, επιχείρησε να παρέμβει: «Του φώναξα να την αφήσει. Μου απάντησε “φύγε από εδώ, είναι η γυναίκα μου”, ενώ γύρισε προς τη γυναίκα και της είπε να μου πει ότι δεν της κάνει τίποτα. Η γυναίκα, όμως, μου έκανε νόημα με το χέρι ότι χρειαζόταν βοήθεια».

Σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, ο αστυνομικός ανέσυρε το πιστόλι του, το έστρεψε εναντίον του πολίτη απειλώντας τον: «Φύγε, θα σε πυροβολήσω». Αμέσως μετά, πυροβόλησε τη σύζυγό του μια φορά στο κεφάλι και τρεις στο σώμα.

Αμέσως μετά, ο δράστης έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοπυροβολήθηκε θανάσιμα.

Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Η σκηνή αποκλείστηκε αμέσως από ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, οι οποίοι συλλέγουν τεκμήρια. Αν και αρχικά είχε μεταδοθεί η πληροφορία ότι η γυναίκα ήταν νεκρή, το πλήρωμα του ασθενοφόρου που έσπευσε στο σημείο διαπίστωσε ζωτικές ενδείξεις, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο όπου και διασωληνώθηκε.

Σε δηλώσεις του από το σημείο της τραγωδίας, ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Στέλιος Αριστείδου, επιβεβαίωσε τα γεγονότα και τόνισε ότι εξετάζονται όλες οι συνθήκες, καθώς και το αν υπήρχε προκαθορισμένο ραντεβού των δύο συζύγων στο σημείο. Ο κ. Αριστείδου ξεκαθάρισε ότι δεν προκύπτει οποιοδήποτε προηγούμενο ιστορικό καταγγελιών ή περίεργης συμπεριφοράς εκ μέρους του αστυνομικού.

Οι ανακριτές της υπόθεσης αναμένεται να λάβουν πλήθος καταθέσεων από αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και από το συναδελφικό περιβάλλον του αυτόχειρα.