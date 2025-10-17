Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Δολοφονική ενέδρα σημειώθηκε λίγο μετά τις 09:00 το πρωί της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου στη Λεμεσό της Κύπρου, με θύμα τον γνωστό επιχειρηματία της πόλης και πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδα Καρμιώτισσα Σταύρο Δημοσθένους, ηλικίας 49 ετών.

Ο ποδοσφαιρικός παράγοντας που κατά το παρελθόν υπήρξε παράγοντας του Άρη Λεμεσού, βρισκόταν εντός του αυτοκινήτου του, καθ’ οδόν στον δρόμο του Τσιρείου, όταν δέχθηκε μεγάλο αριθμό πυροβολισμών από άγνωστο άτομο, που προφανώς τον παρακολουθούσε και του είχε στήσει ενέδρα.

Ο δράστης -ή οι δράστες- του εγκλήματος, που προπορευόταν του οχήματος του Δημοσθένους, του ανέκοψε την πορεία και ακολούθως τον πυροβόλησε αρκετές φορές.

Από το δολοφονικό περιστατικό προκλήθηκε και τροχαίο ατύχημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστες παρέδωσαν το όχημα που επέβαιναν, ένα βαν, στις φλόγες και διέφυγαν από τον τόπο της δολοφονίας με μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού.

Ο Δημοσθένους μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι πρώτες πληροφορίες από το σημείο αναφέρουν επίσης ότι στο όχημα του Δημοσθένους επέβαινε στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Στον τόπο του εγκλήματος βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας, ενώ ο αυτοκινητόδρομος από τον κυκλικό κόμβο Αγίας Φυλάξεως μέχρι τον κυκλικό κόμβο Τροόδους είναι κλειστός.

Πηγή: philenews.com