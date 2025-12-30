Σοβαρό τροχαίο με πολλούς τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (30/12) στη Στοκχόλμη, στη Σουηδία, όπου ένα λεωφορείο έπεσε σε κτήριο στην περιοχή Λίλιεχολμεν.

Πολλοί τραυματίες σε κατάσταση σοκ

Στο λεωφορείο, τη στιγμή του ατυχήματος, επέβαιναν συνολικά 17 άτομα, 7 εκ των οποίων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και άλλα εννέα σε κοντινό κέντρο πρώτων βοηθειών.

Αυτόπτης μάρτυρας μίλησε στη σουηδική εφημερίδα Aftonbladet και είπε ότι είδε αιμόφυρτους επιβάτες να απομακρύνονται σοκαρισμένοι από το σημείο του ατυχήματος.

NOW: Ten people are injured in Stockholm after a buss crashed into a building. pic.twitter.com/KURojLWAHW — Eurocast (@Eurocast24) December 30, 2025

Με ελικόπτερο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο οδηγός

Δύο άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Ένα από αυτά είναι ο οδηγός του λεωφορείου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο. «Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και έχει επαφή», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας Όλα Έστερλινγκ.

«Οι επιβάτες εκσφενδονίστηκαν εδώ και εκεί κατά τη στιγμή του ατυχήματος. Ξέρω ότι κάποιος στεκόταν όρθιος στο λεωφορείο και έπεσε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έστερλινγκ.

Σημειώνεται ότι τα αίτια του τροχαίου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Με πληροφορίες από Aftonbladet