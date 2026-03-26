Αναστάτωση προκλήθηκε στο Μπαγκλαντές, όταν λεωφορείο έπεσε στον ποταμό Πάντμα στο Νταουλάτνια Γκατ.

Το βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα σοκάρει. Καταγράφεται το λεωφορείο να πέφτει μέσα στο ποτάμι και γύρω τους πολίτες να ουρλιάζουν.

Φαίνεται πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και προχώρησε ευθεία, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το όχημα. Από τα θολωμένα νερά εμφανίζονται ορισμένοι επιβάτες που κατάφεραν να βγουν στην επιφάνεια και ο κόσμος που προσπαθεί να τους βοηθήσει να βγουν.

Τουλάχιστον 35 επιβάτες αγνοούνται και δύο πτώματα ανασύρθηκαν από τον ποταμό, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.