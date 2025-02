Το πρώτο λεωφορείο που μεταφέρει απελευθερωθέντες Παλαιστίνιους φυλακισμένους και κρατούμενους αναχώρησε από την ισραηλινή φυλακή Όφερ στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με εικόνες που μεταδίδονται απευθείας από τα τηλεοπτικά δίκτυα.

3 Israeli hostages handed over to Red Cross, en route to Gaza border. Hamas gunmen escort the transfer. In exchange, Israel to release 369 Palestinian prisoners. A crucial step towards de-escalation in the region.#Israel #Gaza #HostageRelease pic.twitter.com/rBSD7k1ha6 — Facts Prime (@factsprime35) February 15, 2025

Σήμερα αναμένεται να απελευθερωθούν 369 Παλαιστίνιοι φυλακισμένοι και κρατούμενοι αφού η Χαμάς παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό τρεις Ισραηλινούς ομήρους.

369 Palestinian detainees are being freed after the release of three Israeli hostages under the Gaza ceasefire deal Follow the latest via: https://t.co/ng0bCDGRRm pic.twitter.com/a56fEp8pr8 — The National (@TheNationalNews) February 15, 2025