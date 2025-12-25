Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο Μεξικό με οκτώ νεκρούς και 19 τραυματίες.

Λεωφορείο έπεσε από ύψος 180 μέτρων σε ένα ανάχωμα στη πολιτεία Veracruz.

Πιο συγκεκριμένα, το λεωφορείο ήταν γεμάτο από κόσμο τη στιγμή του ατυχήματος και οι επιβάτες όδευαν προς τους γιορτινούς τους προορισμούς.

Οι Αρχές ξεκίνησαν επιχείρηση διάσωσης στο σημείο αμέσα από την στιγμή που ειδοποιήθηκαν για το δυστύχημα και σύντομα διαπίστωσαν ότι οι νεκροί και οι τραυματίες είναι πολλοί.

Δείτε σχετικές εικόνες από το δυστύχημα:

Πώς έγινε το τραγικό συμβάν

Το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα Μεξικό Σίτι και κατευθυνόταν προς την πόλη Chicontepec στην περιοχή Huasteca του Veracruz, που περιβάλλεται από πλούσια τροπικά τοπία, ποτάμια και βουνά. Δεν είναι αμέσως σαφές γιατί το όχημα βγήκε από το δρόμο και αν ο οδηγός, ονόματι Carlos Daniel Baez, ήταν μεταξύ των νεκρών ή των τραυματιών.

Το ατύχημα αυτό έρχεται μετά από ένα άλλο καταστροφικό ατύχημα στην Κολομβία νωρίτερα αυτό το μήνα, στο οποίο σκοτώθηκαν δεκαέξι μαθητές ενώ ταξίδευαν για να γιορτάσουν την αποφοίτησή τους από το σχολείο. Το λεωφορείο τους έπεσε από ύψος 75 μέτρων σε ένα απότομο ανάχωμα και ο οδηγός επίσης έχασε τη ζωή του.

Πηγή: Mirror