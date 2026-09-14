Δύο νεκρούς και οκτώ τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, άφησε πίσω του τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όταν ένα επιβατικό λεωφορείο παραδόθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το λεωφορείο εκτελούσε το υπεραστικό δρομολόγιο από το Ντιγιάρμπακιρ με τελικό προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στην περιοχή Εγιούπσουλταν, όταν ο οδηγός, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να καρφωθεί με σφοδρότητα στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου.

Αμέσως μετά την πρόσκρουση, το μεγάλο όχημα άρπαξε φωτιά και τυλίχτηκε ταχύτατα στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν εγκαίρως δυνάμεις της τουρκικής στρατοχωροφυλακής, οι οποίες ξεκίνησαν αμέσως τον απεγκλωβισμό των επιβατών, απομακρύνοντάς τους από την πύρινη κόλαση.

Οπτικοακουστικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής, καταγράφοντας τρομακτικές εικόνες με το λεωφορείο να έχει κατακλυστεί πλήρως από τη φωτιά.

Βίντεο δείχνει τη φωτιά που ξέσπασε και τη στιγμή της πρόσκρουσης που προηγήθηκε: