Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υψώνει… το ανάστημά του ενάντια στη Ρωσία, απορρίπτοντας την ιδέα να αποκλειστεί η Ουκρανία από τη Συμμαχία. «Η Ρωσία δεν έχει ούτε ψήφο, ούτε βέτο» στη διαδικασία ένταξης, είπε χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα, ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, σε συνέντευξή του στην El País και στο γερμανικό δίκτυο RND, δήλωσε σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, πως η Ρωσία δεν έχει δικαίωμα βέτο στην προσπάθεια της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ο Ρούτε απορρίπτει εμμέσως πρόταση που φέρεται να συζητείται μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον η οποία θα μπλόκαρε την πορεία ένταξης του Κιέβου.

«Η Ρωσία δεν έχει ούτε ψήφο, ούτε βέτο για το ποιος μπορεί να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ», είπε. Η ιδρυτική Συνθήκη της Ουάσιγκτον «επιτρέπει σε οποιαδήποτε χώρα της ευρωατλαντικής περιοχής να ενταχθεί».

Το σχέδιο Τραμπ των 28 σημείων διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα και προέβλεπε ότι το ΝΑΤΟ θα δεσμευτεί πως «δεν θα δεχτεί ποτέ την Ουκρανία ως μέλος στο μέλλον», μεταξύ άλλων.