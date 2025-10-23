Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή τουρκικών δυνάμεων σε μια ειρηνευτική αποστολή στη Λωρίδα της Γάζας, όπως δήλωσε σήμερα πηγή του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.

«Βρισκόμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας σχετικά με τη συμμετοχή μας στη μελλοντική αποστολή στη Γάζα», τόνισε ο αξιωματούχος, υπενθυμίζοντας την ίδρυση ενός Κέντρου Στρατιωτικοπολιτικού Συντονισμού (ΚΣΠΣ) για την προετοιμασία μιας επιχειρησιακής δύναμης στον παλαιστινιακό θύλακα.

Στο πλαίσιο του ΚΣΠΣ, σχεδιάζεται η δημιουργία μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, με αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν περιπολίες ασφαλείας, προστασία πολιτικών υποδομών, παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, φύλαξη των συνόρων, εκπαίδευση των τοπικών δυνάμεων ασφαλείας και επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Ο αξιωματούχος διευκρίνισε ότι το ακριβές επίπεδο εμπλοκής της Τουρκίας δεν έχει ακόμη καθοριστεί και ότι περισσότερες πληροφορίες ενδέχεται να δοθούν την επόμενη εβδομάδα.

Όσον αφορά την πιθανή αντίδραση του Ισραήλ στη συμμετοχή τουρκικών δυνάμεων, ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Τουρκία είναι μια από τις εγγυήτριες χώρες της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, όπως σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, είναι «έτοιμες να αναλάβουν οποιαδήποτε αποστολή τους ανατεθεί», στο πλαίσιο της ειρηνευτικής επιχείρησης.

Στο μεταξύ, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, εγκαινίασε την Τρίτη το αμερικανοϊσραηλινό ΚΣΠΣ στο Κιριάτ Γκατ, στο νοτιοδυτικό Ισραήλ. Το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα προβλέπει προσωρινή ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (ISF), η οποία θα εκπαιδεύσει την παλαιστινιακή Αστυνομία και θα παρέχει υποστήριξη στις επιχειρήσεις της.

Παράλληλα, μια ομάδα 81 διασωστών της Afad, της Τουρκικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών, που στάλθηκε στη Γάζα για έρευνα και διάσωση θυμάτων, αναμένει ακόμη την έγκριση του Ισραήλ για να εισέλθει στον θύλακα. Ο αξιωματούχος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι δεν διαθέτει σαφείς πληροφορίες σχετικά με την καθυστέρηση.

«Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη επιτρέψει την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ελπίζουμε να εγκρίνει σύντομα την αποστολή της Afad», πρόσθεσε. Σύμφωνα με άλλες πηγές, τα μέλη της Afad διαθέτουν ειδικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένα σκυλιά για ανίχνευση επιζώντων, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως σε σεισμικές καταστροφές. Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου που βρέθηκε στο Σέιχ Ζουέιντ, κοντά στο μεθοριακό φυλάκιο της Ράφα, ανέφερε ότι είδε τα μέλη της υπηρεσίας να οργανώνουν εφόδια σε κοντέινερ με τα λογότυπα της Afad και της UMKE, ενώ κάποια φέρουν και πινακίδες με την ένδειξη «Νοσοκομείο εκστρατείας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ