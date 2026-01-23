Η τολμηρή επιχείρηση των ΗΠΑ για τη σύλληψη και απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κατέληξε σε μια έντονη ανταλλαγή πυροβολισμών, κατά την οποία τα ελικόπτερα των ΗΠΑ εκτέθηκαν σε εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο, καθώς κατέβαιναν σε ένα ισχυρά οχυρωμένο συγκρότημα στο Καράκας, σύμφωνα με βασικά βίντεο μαρτύρων, που ανέλυσε και παρουσίασε το CNN.

Το CNN εστίασε στην αποστολή της 3ης Ιανουαρίου, αναλύοντας περισσότερα από 50 βίντεο και εικόνες που τραβήχτηκαν από αυτόπτες μάρτυρες και χαρτογραφώντας τις διαδρομές πτήσης των αμερικανικών ελικοπτέρων, ώστε να επικεντρωθεί στις κρίσιμες τελικές στιγμές. Αυτές εκτυλίχθηκαν σε μια τοποθεσία που το CNN έχει προσδιορίσει ως πιθανό σημείο εξαγωγής του Μαδούρο, ένα κτήριο εντός του στρατιωτικού συγκροτήματος του Fort Tiuna.

Τα βίντεο δείχνουν ότι στις στιγμές που προηγήθηκαν της προσγείωσης σε αυτήν την περιοχή, υπήρξε έντονη ανταλλαγή πυρών μεταξύ των αμερικανικών αεροσκαφών που πετούσαν πάνω από την περιοχή και των αεροπορικών αμυντικών συστημάτων της Βενεζουέλας.

Η ανάλυση του CNN δείχνει ότι υπήρξαν δύο κρίσιμα λεπτά μεταξύ της προσγείωσης ενός μεταφορικού ελικοπτέρου στο έδαφος και της απογείωσής του, καθώς η ανταλλαγή πυρών συνεχίστηκε αμείωτη.

Αυτή η περίοδος ήταν η πιο επικίνδυνη ολόκληρης της επιχείρησης, σύμφωνα με τους ειδικούς, καθώς το αεροσκάφος πετούσε αργά και σε χαμηλό υψόμετρο, καθιστώντας πολύ πιο εύκολο, ακόμη και για τα απλούστερα όπλα, να το στοχεύσουν. Αυτό επιδεινώθηκε από το γεγονός ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν επιλέξει το πιο επικίνδυνο σημείο προσγείωσης, ακριβώς στο συγκρότημα του Μαδούρο.

Ανοίγοντας τον δρόμο

Η επιδρομή στο Fort Tiuna, ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά συγκροτήματα της Βενεζουέλας, είχε προετοιμαστεί πολύ νωρίτερα.

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιανουαρίου, όταν ξεκίνησε η επίθεση των ΗΠΑ, μια σειρά από χτυπήματα έπληξαν στόχους σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με την ανάλυση βίντεο και δορυφορικών εικόνων από το CNN, οι εγκαταστάσεις ραντάρ, επικοινωνιών και αεροπορικής άμυνας καταστράφηκαν, ανοίγοντας το δρόμο για τα ελικόπτερα των ειδικών επιχειρήσεων.

Περισσότερα από 150 αεροσκάφη – συμπεριλαμβανομένων βομβαρδιστικών, μαχητικών, πλατφορμών πληροφοριών και επιτήρησης – απογειώθηκαν από 20 βάσεις σε ξηρά και θάλασσα, σύμφωνα με τον στρατηγό της Πολεμικής Αεροπορίας Dan Caine, πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ.

Γύρω στη 1:30 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ακούστηκαν εκρήξεις στην παραλιακή πόλη Higuerote, περίπου 50 μίλια ανατολικά του Καράκας.

Το CNN εντόπισε γεωγραφικά βίντεο από αυτές τις αρχικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ιγκουερότε, όπου βρίσκονται τα συστήματα αεροπορικής άμυνας της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένου ενός ρωσικής κατασκευής συστήματος πυραύλων εδάφους-αέρος Buk-M2, σχεδιασμένου για να στοχεύει αεροσκάφη.

Ένα βίντεο που μοιράστηκε ένας τοπικός δημοσιογράφος, όταν ξημέρωσε, φαίνεται επίσης να δείχνει έναν εκτοξευτή Buk-M2 που ακόμα καπνίζει.

«Ακούσαμε ένα σφύριγμα στον αέρα, σαν κάτι να έπεφτε, και μετά την έκρηξη», είπε ένας κάτοικος του Higuerote στο CNN. Ο μάρτυρας, ο οποίος μίλησε ανώνυμα για λόγους ασφαλείας, είπε ότι η έκρηξη κούνησε τα παράθυρα του διαμερίσματός του.

Ο N.R. Jenzen-Jones, διευθυντής της Armament Research Services, δήλωσε στο CNN ότι το βίντεο από το Higuerote υποδηλώνει τη χρήση μονοκατευθυντικών drone επίθεσης. Αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν «Συστήματα Επίθεσης Χαμηλού Κόστους χωρίς Πλήρωμα», τα οποία ο αμερικανικός στρατός αναπτύσσει ραγδαία από τη διάδοση παρόμοιας τεχνολογίας κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Οργανωμένο χάος»

Στο Καράκας, στις 1:58 π.μ., δύο αμερικανικά ελικόπτερα μεταφοράς MH-47 Chinook φαίνονται να πετούν χαμηλά προς το Fort Tiuna, παρακάμπτοντας τη στενή κοιλάδα στην οποία βρίσκεται η στρατιωτική βάση, σύμφωνα με βίντεο αυτόπτη μάρτυρα.

Ο Wes Bryant, συνταξιούχος αρχισμηνίας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και πρώην ελεγκτής τακτικής αεροπορίας ειδικών επιχειρήσεων, περιέγραψε τη στρατηγική των ΗΠΑ να επιτεθούν προληπτικά στην περιοχή πριν τα ελικόπτερα προσγειωθούν ως «οργανωμένο χάος».

Το βίντεο δείχνει τουλάχιστον δύο ελικόπτερα να προσγειώνονται στο συγκρότημα εν μέσω πυρών από το έδαφος και να αποχωρούν λίγο αργότερα. Αυτά τα αεροσκάφη θα είχαν συμμετάσχει στην πρώτη φάση της επιχείρησης, μεταφέροντας αμερικανικές δυνάμεις κοντά στο συγκρότημα του Μαδούρο και πολεμώντας τις δυνάμεις εδάφους, σύμφωνα με στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες που μίλησαν στο CNN.

Ο Κέιν δήλωσε αργότερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έφτασαν για πρώτη φορά στο συγκρότημα του Μαδούρο στις 2:01 π.μ.

Στη συνέχεια, οι αμερικανικές δυνάμεις έκαναν έρευνα στο συγκρότημα και συνέλαβαν τον ηγέτη της Βενεζουέλας.

Το CNN συγχρόνισε 10 επιπλέον βίντεο σε διάστημα έξι λεπτών που δείχνουν τη δεύτερη φάση της αποστολής. Δείχνουν αμερικανικά επιθετικά ελικόπτερα να παρέχουν προστατευτική κάλυψη από τον αέρα, να πολεμούν τις αεροπορικές άμυνες της Βενεζουέλας, ενώ αμερικανικά μεταφορικά ελικόπτερα απομάκρυναν τον Μαδούρο και τις δυνάμεις που τον συνέλαβαν από το συγκρότημα.

Με το στοιχείο της έκπληξης να έχει πλέον εξαφανιστεί, η δύναμη εξαγωγής βρέθηκε σε έντονη ανταλλαγή πυρών μεταξύ των αμερικανικών επιθετικών ελικοπτέρων και των βενεζουελάνικων δυνάμεων.

Στα βίντεο ακούγονται συνεχείς πυροβολισμοί. Ο ήχος ταιριάζει με αυτόν των Direct Action Penetrator (DAP) MH-60 Black Hawks, ενός τύπου αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου, που πυροβολεί με αυτόματα πυροβόλα όπλα 30 χιλιοστών, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα όπλων.

Στη συνέχεια, διακρίνονται αντιαεροπορικά πυρά να φωτίζουν τη νύχτα, καθώς τα επιθετικά ελικόπτερα συνεχίζουν να πυροβολούν.

Είκοσι δευτερόλεπτα μετά, ένα βίντεο, που ανακάλυψε ο διαδικτυακός ερευνητής MPGeoint και συγχρονίστηκε από το CNN, δείχνει ένα αμερικανικό μεταγωγικό ελικόπτερο να κατεβαίνει προς το οχυρωμένο συγκρότημα του Μαδούρο.

Αυτό ήταν το σημείο με τη μεγαλύτερη ευπάθεια, σύμφωνα με στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες.

«Κάθε (ελικόπτερο) είναι πιο ευάλωτο ένα λεπτό πριν από την προσγείωση και ένα λεπτό μετά την απογείωση», εξήγησε ο Bryant.

Ο Steffan Watkins, σύμβουλος ανοιχτού κώδικα που παρακολουθεί αεροσκάφη, δήλωσε στο CNN ότι ενώ ένας κινούμενος στόχος είναι πιο δύσκολο να χτυπηθεί – εν μέρει λόγω των στρατιωτικών αντιμέτρων – όταν ένα ελικόπτερο προσγειώνεται γίνεται «εύκολος στόχος».

Η εγγύτητα με το έδαφος αυξάνει επίσης την ευπάθεια σε επιθέσεις, πρόσθεσε ο Τζένζεν-Τζόουνς.

«Κατά την απογείωση και την προσγείωση, τα ελικόπτερα πετούν αργά, αιωρούνται στη θέση τους και φυσικά βρίσκονται πιο κοντά στο έδαφος. Αυτό τα καθιστά ευκολότερο στόχο για πολλά όπλα, ειδικά για τα απλούστερα όπλα άμεσης βολής, όπως τα πυροβόλα», είπε.

Η απομάκρυνση του Μαδούρο

Στη συνέχεια, το βίντεο αποκαλύπτει αυτό που φαίνεται να είναι η απομάκρυνση του Μαδούρο από το έδαφος της Βενεζουέλας. Ένα λεπτό και 44 δευτερόλεπτα μετά την προσγείωση ενός ελικοπτέρου, το βίντεο δείχνει ένα σύννεφο σκόνης ακριβώς έξω από το οχυρωμένο συγκρότημα, στη συνέχεια μια ριπή ρουκετών και ένα ελικόπτερο Chinook που απογειώνεται. Περίπου 20 δευτερόλεπτα αργότερα, ένα άλλο ελικόπτερο το ακολουθεί.

Ο Μπράιαντ αναφέρθηκε σε αυτό το στάδιο της αποστολής: «Μία από τις κύριες τακτικές που χρησιμοποιούμε – είναι ένα μάντρα των ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ – είναι η ταχύτητα, η έκπληξη και η βία της δράσης».

Ένα από τα μεταφορικά ελικόπτερα είναι ορατό να απομακρύνεται από την περιοχή του Fort Tiuna, πετώντας χωρίς φώτα, κερδίζοντας γρήγορα ύψος και ακολουθώντας τις κοντινές πλαγιές, πριν εξαφανιστεί στο σκοτάδι.

Οι πυροβολισμοί και οι εκρήξεις στο Καράκας είχαν σταματήσει στις 3 π.μ., είπε ένας μάρτυρας στο CNN. Μια ώρα αργότερα, οι ήχοι των αεροσκαφών είχαν εξαφανιστεί εντελώς από την πόλη, είπε.

Σύμφωνα με τον Caine, οι αμερικανικές δυνάμεις αποχώρησαν από τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας γύρω στις 4:29 π.μ. Σε ένα βίντεο που τραβήχτηκε στις 4 π.μ., σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, φαίνονται πέντε Chinooks και επτά Black Hawks να πετούν ανατολικά προς το Higuerote. Εμπειρογνώμονες δήλωσαν στο CNN ότι τα αεροσκάφη αυτά ενδέχεται να προστάτευαν τη διαδρομή που ακολούθησε το ελικόπτερο του Μαδούρο καθώς αποχωρούσε από την περιοχή.

Ένα οχυρωμένο σπίτι

Η ακριβής τοποθεσία εντός του Fort Tiuna όπου συνελήφθη ο Μαδούρο και οι λεπτομέρειες για το τι συνέβη όταν οι αμερικανικές δυνάμεις προσγειώθηκαν εκεί δεν έχουν αποκαλυφθεί πλήρως.

Η ανάλυση του CNN παρέχει τώρα κάποιες ενδείξεις για το πού μπορεί να βρισκόταν ο Μαδούρο, με βάση προηγούμενες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ταιριάζουν με τις τοποθεσίες όπου προσγειώθηκε και απογειώθηκε το αμερικανικό μεταφορικό ελικόπτερο.

Η ισχυρή οχύρωση αυτού του χώρου – ο οποίος προστατεύεται φυσικά από απότομους λόφους σε τρεις πλευρές και διαθέτει ψηλούς τοίχους που εξασφαλίζουν την ιδιωτικότητα και πολλαπλά σημεία ελέγχου ασφαλείας – δείχνει πόσο επικίνδυνη ήταν η αποβίβαση των αμερικανικών στρατευμάτων εκεί.

Τα χαρακτηριστικά κατοικίας του συγκροτήματος, όπως η μεγάλη πισίνα και η βεράντα, υπενθυμίζουν επίσης τον εξαιρετικό χαρακτήρα αυτής της αποστολής: τη σύλληψη ενός προέδρου και της συζύγου του στο σπίτι τους.

Τον Ιούλιο του 2024, ο Μαδούρο δημοσίευσε βίντεο που τον έδειχνε να πίνει καφέ με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, κάτω από μια πέργκολα σε μια βεράντα, ενώ της έδειχνε βίντεο με μουσική από την προεκλογική του εκστρατεία. Το CNN εντόπισε τη θέση του βίντεο στον κήπο ενός μεγάλου σπιτιού, που ολοκληρώθηκε το 2016, στο άκρο του συγκροτήματος. Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, η πέργκολα μετατράπηκε σε μια μεγάλη λευκή κατασκευή πέρυσι.

Τον Μάιο και τον Ιούλιο του 2025, ο Μαδούρο δημοσίευσε δύο επιπλέον βίντεο που τον έδειχναν στο πάρκινγκ έξω από το ίδιο συγκρότημα, πάλι να πίνει καφέ με τη σύζυγό του και άλλα άτομα. Τα βίντεο εντοπίστηκαν για πρώτη φορά από τον Arrecho, έναν ψευδώνυμο ερευνητή ανοιχτού κώδικα.

Δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν μετά την επιδρομή δείχνουν σημαντικές ζημιές από έκρηξη σε άλλη τοποθεσία σε αυτό το σημείο.

Μια «ωρολογιακή βόμβα»

Η πολύπλοκη επιχείρηση των ΗΠΑ περιελάμβανε προσωπικό και εξοπλισμό των ΗΠΑ από αέρα, ξηρά και θάλασσα – συμπεριλαμβανομένων των μελών της Delta Force και μιας μονάδας του FBI που εισέβαλαν από πολλαπλές ζώνες προσγείωσης – σύμφωνα με πηγές του CNN. Ωστόσο, η κρίσιμη στιγμή για την απομάκρυνση του Μαδούρο από το Καράκας συνέβη σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

«Ένας μόνο μικρός παράγοντας θα μπορούσε να είχε αλλάξει την έκβαση», δήλωσε ο Μπράιαντ.

Οι αρχές της Βενεζουέλας δήλωσαν αργότερα ότι η επιχείρηση στοίχισε τη ζωή σε 100 άτομα, ενώ ξεχωριστά οι κουβανικές αρχές ανέφεραν ότι 32 Κουβανοί από την προεδρική φρουρά είχαν χάσει τη ζωή τους. Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπήρξαν απώλειες Αμερικανών.

Ωστόσο, ο κίνδυνος είχε επισημανθεί από Αμερικανούς αξιωματούχους σε ένα έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου, το οποίο όμως δημοσιοποιήθηκε μετά την επιδρομή. Το υπόμνημα προειδοποιούσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναμενόταν να συναντήσουν «σημαντική αντίσταση», συμπεριλαμβανομένων δεκάδων αντιαεροπορικών πυροβολαρχιών ικανών να καταρρίψουν ελικόπτερα.

«Αυτή είναι μια επίθεση που θα μπορούσε να είχε πάει πολύ, πολύ άσχημα», δήλωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου μετά την επιχείρηση. «Θα μπορούσαμε να έχουμε χάσει πολλούς ανθρώπους χθες το βράδυ», πρόσθεσε.

Σε απάντηση στα ευρήματα του CNN, η Αμερικανική Διοίκηση Νότου δήλωσε ότι δεν είχε να προσθέσει τίποτα πέρα από τα σχόλια του Κέιν.

Παρά την επιτυχία της αποστολής, ο Μπράιαντ επέστησε επίσης την προσοχή στο επίπεδο κινδύνου που αντιμετώπιζαν οι αμερικανικές δυνάμεις, αναφερόμενος στην επιχείρηση ως «ωρολογιακή βόμβα».

Πηγή: CNN