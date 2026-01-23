Το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την επιχείρηση κατάληψης του δεξαμενόπλοιου, που φέρεται να ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας.

Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό οδήγησε το δεξαμενόπλοιο GRINCH, που κατέλαβε χθες, Πέμπτη (22/1) προς το λιμάνι Μασσαλία-Φος για περαιτέρω έρευνες, όπως δήλωσε σήμερα στο πρακτορείο Reuters πηγή που πρόσκειται στην έρευνα.

Συγκεκριμένα οι Γάλλοι κομάντος αναχαίτισαν το δεξαμενόπλοιο αμέσως μόλις εισήλθε στη Μεσόγειο, μέσω των Στενών του Γιβραλτάρ, με την υποψία ότι έπλεε υπό ψευδή σημαία και ανήκει στον «σκιώδη στόλο» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο παρά τις κυρώσεις.

Το GRINCH είχε αποπλεύσει από το Μούρμανσκ στις αρχές Ιανουαρίου.

Η υπόθεση ερευνάται από τον εισαγγελέα της Μασσαλίας, ο οποίος χειρίζεται θέματα που σχετίζονται με το ναυτικό δίκαιο.

Το δεξαμενόπλοιο έπλεε υπό σημαία Κομορών.