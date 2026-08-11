Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές της Λετονίας μετά τον εντοπισμό υπόγειου τούνελ κάτω από τα σύνορα με τη Λευκορωσία, το οποίο χρησιμοποιούνταν από εγκληματικά δίκτυα για την παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Ο πρωθυπουργός Άντρις Κούλμπεργκς ανακοίνωσε την έναρξη της «Επιχείρησης Λυκάνθρωπος» για την εξάρθρωση των κυκλωμάτων, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών Ιάνις Ντομπράβα προανήγγειλε την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων με τη συνδρομή του στρατού και τη χρήση drones.

«Επιχείρηση Λυκάνθρωπος» και επιστράτευση drones

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πρωθυπουργό Άντρις Κούλμπεργκς, ο Υπουργός Εσωτερικών Ιάνις Ντομπράβα δήλωσε ότι η προστασία των ανατολικών συνόρων ενισχύεται άμεσα.

«Η προστασία των ανατολικών συνόρων της Λετονίας θα ενισχυθεί με τη στενότερη συνεργασία μεταξύ της Συνοριακής Φρουράς, της Κρατικής Αστυνομίας, των Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων και των υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς και με την πιο εντατική χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) για τον άμεσο εντοπισμό και τη σύλληψη των παράτυπων μεταναστών», τόνισε ο κ. Ντομπράβα.

Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός Άντρις Κούλμπεργκς εξήγησε ότι οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα κατευθύνουν τους μετανάστες από τη Λευκορωσία προς τη Λετονία ως πύλη εισόδου στη ζώνη Σένγκεν.

Παράλληλα, εξήγγειλε την «Επιχείρηση Λυκάνθρωπος», η οποία στοχεύει στην πλήρη εξάρθρωση των εγκληματικών ομάδων και των σημείων υποστήριξής τους.

«Μεταναστεύουν εκεί που είναι πιο εύκολο. Επομένως δεν πρέπει να είμαστε η πιο εύκολη περιοχή. Αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, είμαστε βέβαιοι ότι θα καταφέρουμε ένα αρκετά σοβαρό πλήγμα στο σύστημα. Θέλω να πω στους διοργανωτές: όλα θα τερματιστούν», υπογράμμισε ο Λετονός Πρωθυπουργός.

Υβριδική απειλή και διακρατική συνεργασία

Ο κ. Κούλμπεργκς είχε χαρακτηρίσει ήδη την κατάσταση ως «υβριδική απειλή», γεγονός που οδήγησε τη Ρίγα στον διπλασιασμό των συνοριοφυλάκων της.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, η Λετονία βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τις γειτονικές χώρες, Εσθονία, Λιθουανία και Πολωνία.

Σημειώνεται ότι και η Λιθουανία είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο την ανακάλυψη αντίστοιχης σήραγγας στα δικά της σύνορα με τη Λευκορωσία.