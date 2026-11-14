Η Ρωσία “δεν είναι σε θέση” να απαιτήσει παραχωρήσεις από τους Ευρωπαίους όσον αφορά την ασφάλεια της ηπείρου, δήλωσε την Παρασκευή ο Λετονός πρωθυπουργός Άντρις Κούλμπεργκς σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι ηγέτες των 27 χωρών της ΕΕ, που συνεδρίασαν στο Δουβλίνο, απέρριψαν τη βούληση που εξέφρασε το Κρεμλίνο για αναθεώρηση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας.

“Η Ευρώπη είναι η στρατιωτική δύναμη. Η Ευρώπη είναι πολλές φορές ισχυρότερη σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο, καθώς και στον τομέα της ηγεσίας”, δήλωσε ο Λετονός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι Ρώσοι “δεν είναι σε θέση να έχουν απαιτήσεις”.

Η Ευρώπη, η οποία είχε απαιτήσει να έχει σημαντικότερο ρόλο στις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ελπίζει ότι εξασφάλισε μια θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και όρισε σήμερα τους εκπροσώπους της.

Θα εκπροσωπηθεί από τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατά τις προσεχείς συζητήσεις για την Ουκρανία, κάτι που ο Κούλμπεργκς χαρακτήρισε “καλή απόφαση”.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο της ΕΕ, το θέμα αυτό έχει πλέον ρυθμιστεί, η Ευρώπη θα μπορεί να επικεντρωθεί στη συζήτηση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

Ωστόσο ο πρωθυπουργός της Λετονίας δεν πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει την ειρήνη στην Ουκρανία, παρά τις διαπραγματεύσεις υπό αμερικανική διαμεσολάβηση στο Αμπού Ντάμπι, που ολοκληρώθηκαν με μια συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου για τη μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων έως σήμερα.

Η συμφωνία αυτή είναι “καλό σημάδι” αλλά “δεν αρκεί” δηλώνει, προσθέτοντας ότι “αν ο Πούτιν θέλει πραγματική ειρήνη, τότε πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός”.

Ο Λετονός πρωθυπουργός εκτιμά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

“Οι Αμερικανοί έχουν το σθένος και θα μπορούσαν να ωθήσουν τη Ρωσία προς πραγματικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις”, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει με κυρώσεις κατά της Ρωσίας και την προμήθεια στην Ουκρανία “πραγματικών όπλων”.