Η Λετονία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ενισχύσει περαιτέρω τον στρατό της Ουκρανίας, παρέχοντας επιπλέον τεθωρακισμένα οχήματα αναγνώρισης.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, Άντρις Σπρουντ, υπογράμμισε ότι η υποστήριξη προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί «για όσο χρειαστεί», επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη ενίσχυση δεν επηρεάζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των λετονικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Λετονία παραμένει σταθερός υποστηρικτής της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, στο πλευρό άλλων δυτικών χωρών.

Η βαλτική χώρα, που συνορεύει με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, ενίσχυσε το 2025 την Ουκρανία με στρατιωτική βοήθεια που αντιστοιχούσε περίπου στο 0,3% του ΑΕΠ της. Για το 2026, η αξία της συνδρομής εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 0,25% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας.