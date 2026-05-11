Ο Λετονός υπουργός Άμυνας Άντρις Σπρουντς παραιτήθηκε την Κυριακή αφού την Πέμπτη δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Λετονίας από τη Ρωσία και έπληξαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου.

Η πρωθυπουργός της Λετονίας Εβίκα Σιλίνια είχε ζητήσει νωρίτερα την Κυριακή την παραίτησή του, λέγοντας ότι τα συστήματα κατά των drones δεν αναπτύχθηκαν αρκετά γρήγορα. Διόρισε νέο υπουργό Άμυνας τον συνταγματάρχη του λετονικού στρατού Ράιβις Μέλνις.

Η Λετονία και η Λιθουανία κάλεσαν την Πέμπτη το ΝΑΤΟ να ενισχύσει την αντιαεροπορική άμυνά του στην περιοχή αφού δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέρασαν τα σύνορα με τη Ρωσία και εξερράγησαν σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στη Λετονία.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα δήλωσε την Κυριακή μέσω του X ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν ουκρανικά και εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Λετονίας ως αποτέλεσμα «ρωσικών ηλεκτρονικών αντιμέτρων που εκτρέπουν τα ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα από τους στόχους τους στη Ρωσία».

Ως απάντηση στα επεισόδια με drone, η Ουκρανία εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει ειδικούς για να βοηθήσουν να ενισχυθεί η αεροπορική ασφάλεια πάνω από τα κράτη της Βαλτικής, είχε δηλώσει την Παρασκευή ο Σίμπιχα.