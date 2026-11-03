Προειδοποίηση για απειλή στον εναέριο χώρο της εξέδωσε το βράδυ της Δευτέρας (2/11) ο στρατός της Λετονίας, καλώντας τους κατοίκους δύο ανατολικών περιοχών της χώρας να αναζητήσουν καταφύγιο σε εσωτερικούς χώρους. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκαν μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ που συμμετέχουν στην αποστολή εναέριας αστυνόμευσης της Βαλτικής.

«Προσοχή! Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει απειλή στον εναέριο χώρο της Λετονίας», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, απευθύνοντας έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που επηρεάζονταν να λάβουν μέτρα προστασίας.

Λίγο αργότερα, ο στρατός ανακοίνωσε ότι ο κίνδυνος είχε παρέλθει. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, το αντικείμενο ενδέχεται να κατέπεσε σε λετονικό έδαφος, σε περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.