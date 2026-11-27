Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (27/11) στη Λετονία, όταν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας εξέδωσαν προειδοποίηση για απειλή στον εναέριο χώρο του ανατολικού δήμου Λούντζα, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, καθώς και του δήμου Μπάλβι λίγο βορειότερα, καλώντας μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του λετονικού στρατού, ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) παραβίασε για λίγη ώρα τον εναέριο χώρο της χώρας, η οποία αποτελεί κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του NATO, χωρίς ωστόσο οι αρχές να διευκρινίσουν σε ποιον ανήκε.

Αμέσως απογειώθηκαν εσπευσμένα μαχητικά αεροσκάφη άλλων κρατών-μελών του NATO, καθώς και μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναχαίτισης, ενώ λίγο αργότερα οι ένοπλες δυνάμεις της Λετονίας ανακοίνωσαν ότι ο κίνδυνος παρήλθε.

Ουκρανική επιδρομή στο Λένινγκραντ και ανησυχία στην ανατολική πτέρυγα του NATO

Ο συναγερμός στη Λετονία σήμανε την ίδια ώρα που στην όμορη ρωσική περιφέρεια του Λένινγκραντ οι Αρχές ανακοίνωναν την απόκρουση ουκρανικής αεροπορικής επιδρομής. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Αλεξάντερ Ντροζντένκο (Ντραζντένκα), είχε εκδώσει νωρίτερα προειδοποίηση για επίθεση με drones, αναφέροντας στη συνέχεια ότι καταρρίφθηκαν περίπου 40 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά παρόμοιων επεισοδίων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην ανατολική πτέρυγα του NATO.

Ενδεικτικά, την Τρίτη (24/11) η Πολωνία κατηγόρησε τη Ρωσία για εσκεμμένη παραβίαση του εναέριου χώρου της από μη επανδρωμένο όχημα συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης.