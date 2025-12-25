Δύο άνδρες και δύο γυναίκες από το Λιχτενστάιν, που βρέθηκαν νεκροί αυτήν την εβδομάδα, ήταν όλοι τους μέλη της ίδιας οικογένειας, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, που ερευνά αυτήν την ασυνήθιστη υπόθεση στο μικροσκοπικό πριγκιπάτο των Άλπεων.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το πτώμα ενός άνδρα ηλικίας 41 ετών βρέθηκε την Τετάρτη στην ελβετική πλευρά της όχθης του ποταμού Ρήνου, κοντά στη Βαντούζ, την πρωτεύουσα του Λιχτενστάιν. Όπως διαπιστώθηκε, επρόκειτο για έναν υψηλόβαθμο υπάλληλο του δήμου Τρίζεν, στα νότια της Βαντούζ, ο οποίος απολύθηκε λίγες ημέρες νωρίτερα λόγω παρατυπιών στα λογιστικά βιβλία.

Η αστυνομία βρήκε στη συνέχεια νεκρούς έναν άνδρα 73 ετών και δύο γυναίκες, ηλικίας 68 και 45 ετών, σε ένα διαμέρισμα της Βαντούζ. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν οι γονείς και η αδελφή του δημοτικού υπαλλήλου.

Οι αρχές θα προχωρήσουν στη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου τους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ