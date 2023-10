Έληξε στις 20:00 το βράδυ της Παρασκευής το τελεσίγραφο που έστειλε ο Ισραηλινός στρατός στη Γάζα στο οποίο ανέφερε ότι «προτρέπει τους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας».

Ο αρμόδιος για την αραβική γλώσσα εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Avichay Adraee, είχε αναφέρει ότι οι Παλαιστίνιοι είχαν προθεσμία μέχρι τις 8 μ.μ. να κινηθούν νότια του Ουάντι Γάζα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο στρατός προετοιμάζεται για μια μαζική επιχείρηση στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμά του ανέφερε: «Σας καλέσαμε σήμερα το πρωί να αφήσετε την πόλη της Γάζας στη νότια κοιλάδα, για την ασφάλειά σας. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το IDF θα απέχει από το να αγγίξει τη διαδρομή που έχει σημειωθεί στον χάρτη» έγραψε στην αρχή, δημοσιεύοντας παράλληλα έναν χάρτη.

Και πρόσθεσε: «Για την ασφάλειά σας, επωφεληθείτε για να μετακινηθείτε νότια από το Beit Hanoun στο Khan Yunis. Θα δημοσιεύσουμε πρόσθετες ασφαλείς μεθόδους αργότερα».

«Εάν ανησυχείτε για τον εαυτό σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, θα πρέπει να κατευθυνθείτε νότια σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Να είστε βέβαιοι ότι οι ηγέτες της Χαμάς νοιάζονται μόνο για την προστασία τους κατά την προετοιμασία για χτυπήματα στην περιοχή» κατέληξε στο μήνυμά του.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε τοπικές επιδρομές στα περίχωρα της Λωρίδας της Γάζας προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσπάθεια εκκαθάρισης της περιοχής από τρομοκράτες της Χαμάς και όπλα. «Σε αυτές τις επιχειρήσεις έγινε προσπάθεια και στη Λωρίδα της Γάζας για τον εντοπισμό αγνοουμένων» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Με νέο τελεσίγραφο το Ισραήλ έδωσε σε ένα νοσοκομείο στη Γάζα «μόλις δύο ώρες για να εκκενωθεί», όπως γνωστοποίησε ανθρωπιστική οργάνωση, σύμφωνα με το Sky News.

Οι Διεθνείς Γιατροί Χωρίς Σύνορα δήλωσαν ότι το νοσοκομείο Al Awda ενημερώθηκε από τη χώρα να απομακρύνει προσωπικό και ασθενείς.

«Το προσωπικό μας εξακολουθεί να περιθάλπει ασθενείς», ανέφερε σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο X.

🔴BREAKING:

Israel has given Al Awda Hospital just two hours to evacuate. Our staff are still treating patients.

We unequivocally condemn this action, the continued indiscriminate bloodshed and attacks on health care in Gaza.

We are trying to protect our staff and patients.

— MSF International (@MSF) October 13, 2023