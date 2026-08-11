Βαθιά στην αχανή, χρυσή άμμο της ερήμου Τένγκερ στην περιοχή Αλξά της Μογγολίας, ένα απόκοσμο φυσικό θέαμα καθηλώνει τους επισκέπτες: η λίμνη Ουλάν, γνωστή και ως «Καρδιά της Γης».

Με το κατακόκκινο νερό της, τις λευκές κρούστες αλατιού που μοιάζουν με αιμοφόρα αγγεία και το ανατομικό σχήμα καρδιάς που αποκαλύπτεται από ψηλά, η αλμυρή αυτή λίμνη αποτελεί ένα πραγματικό επιστημονικό και οπτικό θαύμα της φύσης.

Η επιστήμη πίσω από το αιματοκόκκινο χρώμα και τις λευκές «φλέβες»

Αν και το τοπίο παραπέμπει σε σκηνικό από άλλο πλανήτη, η δημιουργία του είναι 100% φυσική και οφείλεται στην ιδιαίτερη χημική σύσταση του περιβάλλοντος:

Το κατακόκκινο χρώμα: Το νερό της λίμνης παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση αλατιού. Στο αλμυρό αυτό περιβάλλον ευδοκιμούν εξειδικευμένοι μικροοργανισμοί, μικροσκοπικά έντομα και φύκια, τα οποία εκκρίνουν φυσικές κόκκινες χρωστικές, βάφοντας το νερό σε μια βαθιά, αιματοκόκκινη απόχρωση.

Το νερό της λίμνης παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση αλατιού. Στο αλμυρό αυτό περιβάλλον ευδοκιμούν εξειδικευμένοι μικροοργανισμοί, μικροσκοπικά έντομα και φύκια, τα οποία εκκρίνουν φυσικές κόκκινες χρωστικές, βάφοντας το νερό σε μια βαθιά, αιματοκόκκινη απόχρωση. Οι λευκές «φλέβες»: Λόγω της έντονης συμπύκνωσης του αλατιού, κατά μήκος της λίμνης και των ακτών της σχηματίζονται λευκές κρούστες. Αυτές οι λευκές γραμμές διασχίζουν το κόκκινο νερό, δημιουργώντας την οπτική ψευδαίσθηση αιμοφόρων αγγείων που τροφοδοτούν την «καρδιά».

Πότε είναι η καλύτερη εποχή για να επισκεφθείτε τη λίμνη Ουλάν

Η ιδανικότερη περίοδος για να απολαύσει κανείς το φαινόμενο στην πλήρη του ένταση είναι οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν αυξημένη εξάτμιση του νερού, με αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση της αλατότητας. Αυτό εντείνει τη δραστηριότητα των φυκιών, κάνοντας το κόκκινο χρώμα πολύ πιο λαμπερό και ζωντανό.

Ένας ζωντανός οργανισμός που αλλάζει αποχρώσεις

Τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου, η λίμνη Ουλάν δεν χάνει τη γοητεία της, αλλά μεταμορφώνεται. Ανάλογα με την εποχή, τη στάθμη του νερού και το φως του ήλιου, τα νερά της παίρνουν αποχρώσεις του ανοιχτού ροζ, του πορτοκαλί, ή γίνονται λευκά.

Μέσα στο άνυδρο τοπίο της ερήμου, η λίμνη μοιάζει με έναν ζωντανό οργανισμό που αλλάζει μορφή, προσελκύοντας κάθε χρόνο φωτογράφους με drones και ταξιδιώτες που αναζητούν τα πιο σπάνια θαύματα του πλανήτη.