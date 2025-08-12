Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Βρετανία, η Ιαπωνία, ο Καναδάς, η Αυστραλία σε κοινό ανακοινωθέν τους καταγγέλλουν ότι η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα έχει φτάσει σε «αδιανόητα επίπεδα» και κάλεσαν το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Απαιτείται επείγουσα δράση τώρα για να σταματήσει και να αντιστραφεί η πείνα», ανέφεραν οι υπουργοί Εξωτερικών των 27 χωρών που υπογράφουν την κοινή ανακοίνωση, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Βρετανία. «Τα δεινά στη Γάζα έχουν φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα», τονίζουν.

«Καλούμε την κυβέρνηση του Ισραήλ να δώσει άδεια σε όλες τις διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις να μεταφέρουν βοήθεια και να ξεμπλοκάρει βασικούς ανθρωπιστικούς φορείς για να λειτουργήσουν», υπογραμμίζει η ανακοίνωση. «Όλα τα περάσματα και οι διαδρομές πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να επιτραπεί η εισροή βοήθειας στη Γάζα, η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τρόφιμα, εξοπλισμό για στέγαση, καύσιμα, πόσιμο νερό, φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό».

Η επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας και δύο άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέγραψαν επίσης την ανακοίνωση.

Οι 27 της ΕΕ είναι διχασμένοι ιδιαίτερα ως προς τη στάση που πρέπει να υιοθετήσουν απέναντι στο Ισραήλ. Ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, επιμένουν εδώ και καιρό στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ενώ άλλες, όπως η Ισπανία, καταγγέλλουν την «γενοκτονία» εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Το Βερολίνο, ωστόσο, ξεκίνησε μια σημαντική αλλαγή πορείας την Παρασκευή, ανακοινώνοντας την αναστολή των εξαγωγών όπλων που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το Ισραήλ στη Γάζα.

Εντός της ίδιας της Επιτροπής, οι γραμμές αρχίζουν επίσης να αλλάζουν. Σε συνέντευξή της στο Politico, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Τερέσα Ριμπέρα θεωρεί ότι η κατάσταση στη Γάζα «μοιάζει πολύ» με «γενοκτονία».

Διαψεύδει το Ισραήλ

Μια υπηρεσία που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα μια νέα έκθεση, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις γενικευμένου υποσιτισμού» στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ΟΗΕ προειδοποιεί εδώ και εβδομάδες για τον κίνδυνο «μαζικού λιμού».

Η COGAT καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει «κανένα σημάδι γενικευμένου υποσιτισμού» μεταξύ των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας, καταγγέλλοντας «την κυνική εκμετάλλευση τραγικών εικόνων» από τη Χαμάς.

Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση της Χαμάς εξέδωσε μια μακροσκελή «αντίκρουση των ψεμάτων» της COGAT μιλώντας μια «απελπισμένη και μάταιη προσπάθεια συγκάλυψης ενός διεθνώς καταγεγραμμένου εγκλήματος: της συστηματικής λιμοκτονίας» του πληθυσμού της Γάζας.