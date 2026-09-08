Να παρέμβει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να απονεμηθεί χάρη στη Λίντσεϊ Κλάνσι, τη μητέρα από τη Μασαχουσέτη που δικάζεται για τη δολοφονία των τριών παιδιών της, ζήτησε δημόσια ο συνήγορός της. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες αφότου η πολύκροτη δίκη της 36χρονης κατέληξε σε κακοδικία.

Το αίτημα προκαλεί νομικά ερωτήματα, καθώς η Κλάνσι διώκεται βάσει της πολιτειακής νομοθεσίας, ενώ η συνταγματική δικαιοδοσία του προέδρου για απονομή χάρης περιορίζεται αυστηρά σε ομοσπονδιακά αδικήματα. Μιλώντας, ωστόσο, στην τηλεοπτική εκπομπή «Good Morning America» του δικτύου ABC, ο δικηγόρος υπεράσπισης Κέβιν Ρέντινγκτον απηύθυνε το εξής μήνυμα: «Κύριε πρόεδρε, ελπίζω να σκεφτείτε αυτήν τη νεαρή γυναίκα, τι είδους άνθρωπος είναι και όλα όσα έχει περάσει και να εξετάσετε το ενδεχόμενο απονομής χάριτος».

Η στάση του Λευκού Οίκου και οι δηλώσεις Τραμπ

Κληθείς να σχολιάσει το αίτημα της υπεράσπισης, ο Λευκός Οίκος απέφυγε να πάρει ξεκάθαρη θέση, παραπέμποντας σε προηγούμενες τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αποκαλύψει την περασμένη εβδομάδα ότι παρακολουθεί στενά την υπόθεση.

Μετά την κήρυξη της κακοδικίας, η οποία προήλθε λόγω αδυναμίας των ενόρκων να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση, ο Τραμπ είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους: «Έκανε κάτι φρικτό, φρικτό. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο».

Παράλληλα, αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα για την 36χρονη, είχε προσθέσει: «Αλλά θα μάθετε σύντομα ποιο θα είναι το τίμημα που θα πρέπει να πληρώσει. Θα υπάρξει τίμημα. Θα είναι ψυχιατρικό ίδρυμα ή φυλακή ή κάτι τέτοιο».

Το χρονικό της δίκης και η επιλόχεια ψύχωση

Η Λίντσεϊ Κλάνσι κατηγορείται πως τον Ιανουάριο του 2023 αφαίρεσε τη ζωή των τριών μικρών παιδιών της μέσα στην οικογενειακή τους κατοικία. Στη δίκη, η πλευρά της υπεράσπισης υποστήριξε ότι η γυναίκα δεν φέρει ποινική ευθύνη λόγω παραφροσύνης, τονίζοντας ότι βρισκόταν εν μέσω ενός ακραίου ψυχωσικού επεισοδίου που πυροδοτήθηκε από επιλόχεια ψύχωση.

Αντίθετα, οι εισαγγελικές αρχές έκαναν λόγο για προμελετημένο έγκλημα. Μετά την εξέλιξη της περασμένης εβδομάδας, η Πολιτεία διατηρεί πλέον το δικαίωμα να ζητήσει την εκ νέου εκδίκαση της υπόθεσης.

Το προηγούμενο της Τίνα Πίτερς στο Κολοράντο

Αν και η προεδρική χάρη δεν αφορά πολιτειακά εγκλήματα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει ότι υιοθετεί μια ευρύτερη ερμηνεία αυτών των εξουσιών, εφαρμόζοντάς τις συμβολικά και σε υποθέσεις πολιτειακών δικαστηρίων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της πολιτικής του συμμάχου και πρώην γραμματέως της κομητείας του Κολοράντο, Τίνα Πίτερς. Η Πίτερς είχε καταδικαστεί σε εννέα χρόνια φυλάκισης βάσει πολιτειακής νομοθεσίας για παραποίηση εκλογικών μηχανημάτων. Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Τραμπ της απένειμε χάρη.

Αν και η κίνηση ήταν κυρίως συμβολική (λόγω της πολιτειακής φύσης της καταδίκης της), άσκησε ασφυκτική πολιτική πίεση στον Δημοκρατικό κυβερνήτη του Κολοράντο, Τζάρεντ Πόλις. Υπό το βάρος των αντιδράσεων για το μέγεθος της ποινής, ο Πόλις αναγκάστηκε τελικά να της απονείμει και ο ίδιος χάρη τον Μάιο, δίνοντας μάλιστα το «παρών» αργότερα μαζί με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.