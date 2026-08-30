Σώμα ενόρκων διασκέπτεται στη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι (Lindsay Clancy), της μητέρας από τη Μασαχουσέτη που κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών μικρών παιδιών της στο σπίτι τους, σε προάστιο της Βοστώνης.

Σε μια υπόθεση που έχει καθηλώσει την αμερικανική κοινή γνώμη, η Κλάνσι δεν αμφισβήτησε ότι τα σκότωσε, αλλά οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη, επειδή υπέφερε από σοβαρή ψυχική νόσο.

Η Κλάνσι κατηγορείται για τρεις κατηγορίες ανθρωποκτονίας από πρόθεση (πρώτου βαθμού) για τους θανάτους του Ιανουαρίου του 2023. Εάν καταδικαστεί από το δικαστήριο, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Ακολουθούν μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές από τη φορτισμένη συναισθηματικά δίκη, διάρκειας πέντε εβδομάδων.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η Κλάνσι είχε παραισθήσεις και αυταπάτες

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι στις 24 Ιανουαρίου 2023, η Κλάνσι στραγγάλισε σκόπιμα όλα τα παιδιά της — την Κόρα 5 ετών, τον Ντόσον 3 ετών και τον Κάλαν οκτώ μηνών — με ιμάντες γυμναστικής στο σπίτι τους στο Ντάξμπερι της Μασαχουσέτης, πριν πηδήξει από παράθυρο του δευτέρου ορόφου.

Η Κλάνσι, σήμερα 36 ετών, έμεινε παράλυτη από την πτώση και παρακολούθησε τη δίκη σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Η δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι φέρνει στο προσκήνιο τη επιλόχεια ψύχωση

Οι συνήγοροι της Κλάνσι, αν και την υπερασπίζονται, δεν αρνήθηκαν ποτέ τον ρόλο της στις δολοφονίες.

Αντίθετα, προέβαλαν τον ισχυρισμό του ακαταλόγιστου λόγω ψυχικής διαταραχής, υποστηρίζοντας ότι η Κλάνσι είχε παραισθήσεις και αυταπάτες μετά τη γέννηση του νεότερου παιδιού της. Επεσήμαναν τη θεραπεία που λάμβανε για προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς και το γεγονός ότι εισήχθη οικειοθελώς σε ψυχιατρικό νοσοκομείο μόλις λίγες ημέρες πριν από τους θανάτους.

Οι εισαγγελείς, εν τω μεταξύ, υποστήριξαν ότι η Κλάνσι πήρε μια υπολογισμένη απόφαση να σκοτώσει σκόπιμα τα παιδιά της και θα πρέπει να θεωρηθεί νομικά υπεύθυνη. Ισχυρίζονται ότι εκείνη την ημέρα, η Κλάνσι έστειλε τον σύζυγό της, Πάτρικ Κλάνσι, να κάνει εξωτερικές δουλειές ώστε να λείπει από το σπίτι.

Η οικογένεια της Κλάνσι, συμπεριλαμβανομένης της πρώην πεθεράς της και του συζύγου της, κατέθεσε για την ψυχική της κατάσταση.

Η δίκη των πέντε εβδομάδων προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς χιλιάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν τις δικαστικές διαδικασίες. Εκατοντάδες γυναίκες εμφανίστηκαν έξω από το δικαστήριο για να υποστηρίξουν την Κλάνσι, φορώντας ροζ μπλουζάκια με φράσεις όπως «Χρειαζόταν Βοήθεια» και «Ειρήνη για τη Λίντσεϊ».

«Μια πολύ δύσκολη περίοδος»: Ο πρώην σύζυγος της Κλάνσι ανεβαίνει στο βήμα του μάρτυρα

Mέσα σε δύο ημέρες, ο πρώην σύζυγος της Κλάνσι, Πάτρικ, περιέγραψε στους ενόρκους την επιδείνωση της ψυχικής υγείας της πρώην συζύγου του μετά τη γέννα και περιέγραψε με φρικιαστικές λεπτομέρειες την ημέρα που πέθαναν τα παιδιά του.

Είπε στους ενόρκους ότι η «μεγάλη κατήφορος» της Κλάνσι ξεκίνησε περίπου έναν μήνα πριν από τους θανάτους τους.

«Άρχισε να χάνει πολύ βάρος, έπεσε σε βαθιά κατάθλιψη και περνούσε πολύ δύσκολα»

Περιέγραψε ότι η ίδια αναζητούσε περιοδικά βοήθεια από γιατρούς και έπαιρνε διάφορα φάρμακα, προσθέτοντας ότι θυμόταν να λέει πως άρχισε να έχει αυτοκτονικές σκέψεις. Ο Πάτρικ Κλάνσι περιέγραψε την τελευταία εικόνα του γιου του Ντόσον να κάθεται στον καναπέ τρώγοντας κοτομπουκιές πριν φύγει ο ίδιος για να πάρει φαγητό και φάρμακα. Επέστρεψε και βρήκε τα παιδιά του νεκρά.

Η Λίντσεϊ Κλάνσι ξεσπούσε σε λυγμούς στο δικαστήριο, καθώς αναπαραγόταν το ηχητικό της κλήσης του συζύγου της στο 911. Ακούγεται να ουρλιάζει «Σκότωσε τα παιδιά», αφού βρήκε τα παιδιά τους στο υπόγειο.

Από την αρχή της δίκης, διάφορες θεωρίες συνωμοσίας για τον Πάτρικ Κλάνσι κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, με ορισμένες να εικάζουν για την εμπλοκή του. Ωστόσο, δεν υπήρξε ποτέ ύποπτος ούτε τέθηκε υπό την υπόνοια των αρχών. H Λίντσεϊ Κλάνσι ομολόγησε ότι σκότωσε τα παιδιά της και οι δικηγόροι της δεν το αρνήθηκαν.

Μάχες μεταξύ δικηγόρων και εμπειρογνωμόνων για τη φροντίδα της Κλάνσι

Περισσότεροι από 10 πραγματογνώμονες κατέθεσαν τόσο για την υπεράσπιση, όσο και για την κατηγορούσα αρχή, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που ήρθαν σε σύγκρουση με τους δικηγόρους για την ψυχική υγεία της Κλάνσι.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας της, χορηγήθηκαν στην Κλάνσι πάνω από 12 διαφορετικά φάρμακα, ενώ ζήτησε βοήθεια από γραμμή υποστήριξης αυτοκτονιών και από το τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Η ομάδα της Κλάνσι προσπάθησε να πείσει τους ενόρκους ότι έπασχε από επιλόχεια ψύχωση, μια σπάνια πάθηση κατά την οποία οι γυναίκες μετά τον τοκετό μπορούν να εμφανίσουν μανία, κατάθλιψη ή έναν συνδυασμό και των δύο. Η Κλάνσι ισχυρίζεται ότι βίωσε παραισθήσεις και αυταπάτες.

Μια ημέρα στη δικαστική αίθουσα η κατάσταση οξύνθηκε ιδιαίτερα, όταν μία από τις ψυχιάτρους της Κλάνσι, η Τζένιφερ Ταφτς (Jennifer Tufts), κατέθεσε για την εισαγγελία ότι η Κλάνσι δεν παρουσίαζε σημάδια ψύχωσης κατά τη διάρκεια των συνεδριών τους.

«Δεν υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις ότι η ασφάλειά της ή η ασφάλεια οποιουδήποτε άλλου βρισκόταν σε κίνδυνο», δήλωσε η Ταφτς, η οποία έβλεπε την Κλάνσι πάνω από δώδεκα φορές σε διάστημα πέντε μηνών.

Ωστόσο, οι δικηγόροι υπεράσπισης επεσήμαναν τις ιατρικές σημειώσεις της Ταφτς, οι οποίες περιέγραφαν την ομιλία της Κλάνσι ως «όχι υπερβολική, πιεστική ομιλία». Η πιεστική ομιλία μπορεί να αποτελεί σημάδι μανίας.

Η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία θεωρεί την επιλόχεια ψύχωση μόνο ως προτεινόμενη ασθένεια.

Κατάθεση της μητέρας της Κλάνσι

Εκτός από τον Πάτρικ Κλάνσι, κατέθεσαν επίσης η πρώην πεθερά της Λίντσεϊ, η μητέρα της και η αδελφή της, περιγράφοντας στους ενόρκους την επιδείνωση της ψυχικής υγείας της Κλάνσι μετά τη γέννηση του γιου της.

Η Λίντσεϊ Κλάνσι «ικέτευε για βοήθεια», κατέθεσε η πρώην πεθερά της, Σούζαν Κλάνσι.

«Είχε αϋπνία. Έχανε την όρεξή της»

Πρόσθεσε ότι η Κλάνσι ήταν μια «πολύ στοργική» μητέρα μέχρι τη γέννηση του μικρότερου γιου της.

Η μητέρα της Κλάνσι, Πόλα Μάσγκροβ (Paula Musgrove), δήλωσε ότι η κόρη της είπε στην ίδια και στον πρώην σύζυγό της ότι είχε σκέψεις να βλάψει τα παιδιά έναν μήνα πριν από τον θάνατό τους.

Η Μάσγκροβ ανέφερε ότι η κόρη της γινόταν παρανοϊκή και εξέφραζε την πεποίθηση ότι τα φάρμακά της «κατέστρεφαν το μυαλό της».

Η αδελφή της Κλάνσι, Άλισον Όζγκα (Allison Ozga), δήλωσε στο δικαστήριο ότι η αδελφή της είχε αυτοκτονικές σκέψεις κάθε μέρα, έναν μήνα πριν σκοτώσει τα παιδιά της.

Ο δικαστής λέει στους ενόρκους να αγνοήσουν τις καταθέσεις σχετικά με την καθολική πίστη

Δύο ημέρες πριν από τις τελικές αγορεύσεις, η ομάδα υπεράσπισης της Κλάνσι ζήτησε ακύρωση της δίκης, αφού οι εισαγγελείς ρώτησαν μάρτυρες σχετικά με την καθολική της πίστη.

Οι εισαγγελείς ρώτησαν την περασμένη εβδομάδα την πρώην πεθερά της Κλάνσι, Σούζαν Κλάνσι, αν γνώριζε ότι ο φόνος θεωρείται «θανάσιμο αμάρτημα», αφού προηγουμένως τη ρώτησαν αν ήταν καθολική — κατάθεση την οποία ο δικαστής ζήτησε από τους ενόρκους να αγνοήσουν.

Στη συνέχεια, αυτή την εβδομάδα, ο δικαστικός ψυχολόγος Κερκ Χάιλμπρουν (Kirk Heilbrun), ο οποίος πήρε συνέντευξη από τη Λίντσεϊ Κλάνσι μετά τις δολοφονίες, κατέθεσε ότι είχε ρωτήσει την Κλάνσι αν η αυτοκτονία θεωρούνταν «θανάσιμο αμάρτημα», ενώ συζητούσαν για την καθολική της ανατροφή.

Ο δικαστής Ουίλιαμ Σάλιβαν (William Sullivan) απέρριψε το αίτημα της νομικής ομάδας της Κλάνσι για ακύρωση της δίκης, αλλά δήλωσε στους ενόρκους ότι επρόκειτο για έναν «απολύτως ακατάλληλο τομέα κατάθεσης».

«Πρέπει να διαγραφεί. Δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη. Δεν μπορώ να γίνω πιο σαφής σε αυτό», δήλωσε.

Πηγή: BBC