Την παραίτησή του υπέβαλε το διοικητικό συμβούλιο της πορτογαλικής εταιρείας αστικών συγκοινωνιών Carris, δύο ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της προκαταρκτικής έκθεσης για τα αίτια του εκτροχιασμού του τελεφερίκ Γκλόρια, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 16 ανθρώπων στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Όπως ανακοίνωσε το δημαρχείο της Λισαβόνας, την παραίτηση υπέβαλε ο πρόεδρος της κρατικής εταιρείας Πέδρο Μπόγκας και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Ο δήμαρχος της πόλης, Κάρλος Μοέδας, ο οποίος επανεξελέγη στις 12 Οκτωβρίου, δεσμεύθηκε να αποκαταστήσει «την αξιοπιστία μιας εταιρείας ζωτικής σημασίας» για τις μετακινήσεις στη πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (GPIAAF), το δυστύχημα προκλήθηκε από θραύση του καλωδίου που συνέδεε τα δύο βαγόνια του τελεφερίκ. Η έκθεση αναφέρει ότι το συγκεκριμένο καλώδιο δεν πληρούσε τις τεχνικές προδιαγραφές που είχε ορίσει η Carris, η οποία είχε αναθέσει τη συντήρηση του συστήματος σε υπεργολάβο.

Παρά το γεγονός ότι στα επίσημα αρχεία εμφανίζονται ολοκληρωμένες εργασίες συντήρησης, οι ερευνητές εντόπισαν στοιχεία που δείχνουν ότι οι εργασίες αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν όπως προβλεπόταν. Μέχρι την ολοκλήρωση της τελικής έκθεσης, οι αρχές εισηγήθηκαν την προσωρινή ακινητοποίηση όλων των τελεφερίκ της Λισαβόνας, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι διαθέτουν τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας και πέδησης.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, όταν ένα από τα βαγόνια του τελεφερίκ Γκλόρια εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε κτίριο. Από τη σύγκρουση 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 20 τραυματίστηκαν. Τα θύματα περιλαμβάνουν Πορτογάλους, Βρετανούς, Νοτιοκορεάτες, Καναδούς, Γάλλους, Ελβετό, Αμερικανό και Ουκρανό πολίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ