Στη Λισαβόνα το σκηνικό της καταστροφής , από την πτώση του εμβληματικού τελεφερίκ Elevador da Glória, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, έχει αφήσει τα σημάδια του.

Ωστόσο, μέσα από τα συντρίμμια μίας τραγωδίας, προέκυψε και ένα θαύμα.

Ένα τρίχρονο αγοράκι από τη Γερμανία ανασύρθηκε σώο από τα συντρίμμια, με ελαφριά τραύματα.

Τραγική ειρωνεία είναι ότι ο πατέρας του σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της μοιραίας πτώσης, ενώ η μητέρα του παιδιού συγκαταλέγεται μεταξύ των είκοσι και πλέον τραυματιών, και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η πόλη παραμένει σοκαρισμένη, καθώς κάτοικοι και τουρίστες στέκονται αμήχανοι μπροστά στα συντρίμμια, αδυνατώντας να πιστέψουν το μέγεθος της απώλειας.

Το περιστατικό συνέβη την Τετάρτη (03/09), όταν το τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και κατέληξε στον δρόμο κάτω από τον λόφο, προκαλώντας πανικό και χάος.

15 οι νεκροί στην Πορτογαλία από το δυστύχημα στο ιστορικό τελεφερίκ

Η χώρα θρηνεί.

Οι πολιτικοί ηγέτες της Πορτογαλίας, παραβρέθηκαν σε λειτουργία στην εκκλησία του Αγίου Δομίνικου, για να τιμήσουν τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν.

Η κυβέρνηση και η εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών Carris, ανακοίνωσαν την έναρξη ανεξάρτητης έρευνας για να διαλευκανθούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ όλα τα τελεφερίκ της πόλης, θα περάσουν από εξονυχιστικούς τεχνικούς ελέγχους.

Το τελεφερίκ Glória που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1885 διέσχιζε την πόλη από την κεντρική πλατεία Restauradores μέχρι την περιοχή του Bairro Alto, και λειτουργούσε ως τουριστικό αξιοθέατο για περισσότερο από έναν αιώνα.

Στο μεταξύ, οι τοπικές αρχές και οι επιζώντες ζητούν πλήρη διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος, με κύριο στόχο τον εντοπισμό πιθανών τεχνικών ή ανθρώπινων λαθών, που οδήγησαν στην τραγωδία.

Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει συγκίνηση, με πολλές χώρες να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους και να ζητούν την ασφαλή λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών στην πόλη, η οποία φιλοξενεί χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο.