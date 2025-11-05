Επιμέλεια: Γ.Κ.

Ένας 39χρονος άνδρας, με παρελθόν ως φύλακας στο Κέντρο Πομπιντού και ενεργή παρουσία στα social media, έχει ταυτοποιηθεί και συλληφθεί για τη ληστεία κοσμημάτων αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων από το Μουσείο του Λούβρου.

Ο 39χρονος, Abdoulaye N., εντοπίστηκε στο σπίτι του στο Ομπερβιλιέ, κοντά στο Παρίσι, και αναγνωρίστηκε ως ένας εκ των πρωταγωνιστών της ληστείας. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης ενισχύεται από την online δραστηριότητά του: με το ψευδώνυμο “Doudou Cross Bitume”, δημοσιεύει βίντεο με εντυπωσιακά ακροβατικά σε μοτοσικλέτες γύρω από το Παρίσι και το Στάδιο Σεν Ντενί. Στα βίντεό του οδηγεί μια Yamaha TMax, το ίδιο μοντέλο με τις μοτοσικλέτες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαφυγή από το Λούβρο.

Ο Abdoulaye N. έχει πλούσιο ποινικό μητρώο, με 15 αδικήματα, όπως κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση κινδύνου σε τρίτους. Το 2014 είχε καταδικαστεί για ληστεία σε κοσμηματοπωλείο. Παρά το ιστορικό του, ζούσε μια διπλή ζωή, εμφανιζόμενος ως ερασιτέχνης οδηγός μοτοσικλέτας. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την ανάκρισή του, ενώ η υπεράσπισή του υποστηρίζει ότι δεν έχει παραδεχθεί πλήρως την εμπλοκή του.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να εντοπίσει τα κλεμμένα κοσμήματα και να διαλευκάνει αν η ληστεία οργανώθηκε από μόνο τους ή καθοδηγήθηκε από κάποιον άγνωστο “εγκέφαλο”. Η δίκη του Abdoulaye N. έχει αναβληθεί λόγω της δημοσιότητας της υπόθεσης, ενώ η υπεράσπισή του επικεντρώνεται στην προστασία των δικαιωμάτων του.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα, οι τέσσερις συλληφθέντες, ανάμεσά τους και η σύντροφος ενός εκ των δραστών, δεν φαίνεται να είναι επαγγελματίες εγκληματίες, αλλά τοπικοί παραβάτες από τη Σεν-Σεν-Ντενί. Η αστυνομία εκτιμά ότι η ληστεία δεν εκτελέστηκε άψογα, καθώς οι δράστες άφησαν το πιο πολύτιμο αντικείμενο —το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας— στον τόπο του εγκλήματος, μαζί με εργαλεία και αντικείμενα, και δεν πυρπόλησαν το φορτηγό όπως είχαν προγραμματίσει.

Μία εβδομάδα μετά το περιστατικό, συνελήφθησαν δύο άνδρες που θεωρούνται κύριοι δράστες: ένας 34χρονος Αλγερινός, που συνελήφθη στο αεροδρόμιο προσπαθώντας να φύγει προς την Αλγερία, και ο 39χρονος Abdoulaye N., ήδη υπό δικαστική επιτήρηση για διακεκριμένη κλοπή. Αμφότεροι κατοικούν στο Ομπερβιλιέ και έχουν παραδεχθεί μερικώς την εμπλοκή τους. Στις 29 Οκτωβρίου, συνελήφθησαν άλλοι δύο ύποπτοι, ένας 37χρονος και μια 38χρονη γυναίκα, στους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες το Σάββατο.