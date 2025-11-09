Ο 15χρονος Πέδρο Ελίας Γκαρζόν Ντελβό είναι ο νεαρός, ο οποίος την ημέρα της κλοπής των πολυτελών κοσμημάτων από το Λούβρο έγινε viral.

Ο Πέδρο έγινε viral, γιατί το Associated Press διένειμε σε μέσα ενημέρωσης μια φωτογραφία που έδειχνε τρεις αστυνομικούς να ακουμπούν σε ένα περιπολικό σταθμευμένο στην αυλή του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, μόλις λίγες ώρες μετά την κλοπή της συλλογής κοσμημάτων του γαλλικού Στέμματος την Κυριακή 19/10, και στην άκρη φαίνεται ένας κομψά ντυμένος άνδρας με ρούχα που θυμίζουν τη μόδα της δεκαετίας του 1940. Αυτός ο άνδρας είναι ο 15χρονος Πέδρο.

Η φωτογραφία του έξω από το Λούβρο τον έκανε παγκοσμίως γνωστό ως τον μυστηριώδη «άντρα με τη φεντόρα».

Ωστόσο παρά το γεγονός ότι όλο το διαδίκτυο αναρωτιόταν «ποιος είναι αυτός», εκείνος δεν βιάστηκε να αποκαλυφθεί.

Ο λάτρης του Σέρλοκ Χολμς και του Ηρακλή Πουαρό, που ζει με τους γονείς και τον παππού του στο Ραμπουγιέ, 30 χιλιόμετρα από το Παρίσι, αποφάσισε να μην αποκαλύψει απευθείας την ταυτότητα του. «Δεν ήθελα να πω αμέσως ότι ήμουν εγώ», είπε. «Με αυτή τη φωτογραφία υπάρχει ένα μυστήριο, οπότε πρέπει να το διατηρήσεις». Στην συνεχεία είπε ο 15χρονος: «Στη φωτογραφία, είμαι ντυμένος λες και βρίσκομαι στη δεκαετία του 1940 και είμαστε στο 2025». «Υπάρχει μια αντίθεση», είπε κλείνοντας.

Όπως φάνηκε ο μυστηριώδης άνδρας είναι ένας έφηβος που περιπλανιόταν, τυχαία, σε ένα γεγονός, το οποίο έκανε τον γύρο του κόσμου.

A mysterious man in a fedora spotted outside the Louvre after a recent jewel heist has gone viral Many believe he is a detective, but the truth behind the photo isn’t what people think pic.twitter.com/lDff2V4RO2 — Dexerto (@Dexerto) October 25, 2025

Η πραγματική ιστορία πίσω από την φωτογραφία που έκανε χιλιάδες χρήστες των social media να απορούν ήταν απλή. Ο Πέδρο, η μητέρα του και ο παππούς του είχαν πάει να επισκεφτούν το Λούβρο. «Θέλαμε να πάμε στο Λούβρο, αλλά ήταν κλειστό», είπε. «Δεν ξέραμε για την ληστεία».

Ρώτησαν τους αστυνομικούς γιατί οι πύλες ήταν κλειστές. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο φωτογράφος του AP, Thibault Camus φωτογράφισε τον Πέδρο. «Όταν τραβήχτηκε η φωτογραφία, δεν το ήξερα», είπε ο Πέδρο. «Απλώς περνούσα από εκεί. Τέσσερις μέρες αργότερα, ένας γνωστός μου έστειλε μήνυμα: «Εσύ είσαι;»

«Μου είπε ότι είχε 5 εκατομμύρια προβολές», είπε. «Έμεινα λίγο έκπληκτος». Τότε η μητέρα του τηλεφώνησε για να πει ότι ήταν στους New York Times.

«Ο κόσμος έλεγε, “Έχεις γίνει σταρ”», είπε. «Έμεινα έκπληκτος που μόνο με μία φωτογραφία μπορείς να γίνεις viral σε λίγες μέρες».

Γιατί ντύνεται έτσι ο 15χρονος Πέδρο;

Η εμφάνιση που συγκλόνισε χιλιάδες, δεν είναι μια στολή που επινοήθηκε για μια επίσκεψη σε Μουσείο. Ο Πέδρο άρχισε να ντύνεται έτσι πριν από λιγότερο από ένα χρόνο, εμπνευσμένος από την ιστορία του 20ού αιώνα και ασπρόμαυρες εικόνες πολιτικών με κοστούμια και φανταστικούς ντετέκτιβ.

Σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο Αμερικανικό Πρακτορείο από το σπίτι του στο Ραμπουγιέ, εμφανίστηκε ντυμένος όπως ακριβώς και εκείνη την Κυριακή. Φορούσε το χαρακτηριστικό καπέλο τύπου φεντόρα, ένα γιλέκο Yves Saint Laurent δανεισμένο από τον πατέρα του, σακάκι επιλεγμένο από τη μητέρα του, προσεγμένη γραβάτα, παντελόνι Tommy Hilfiger και ένα παλιό ρωσικό ρολόι από την εποχή του πολέμου.

Η φεντόρα, φορεμένη ελαφρώς υπό γωνία, ήταν φόρος τιμής στον ήρωα της Γαλλικής Αντίστασης, Ζαν Μουλέν.

«Μου αρέσει να είμαι κομψός», είπε. «Πηγαίνω στο σχολείο έτσι». «Θα συνεχίσω να ντύνομαι έτσι. Είναι το στυλ μου», τόνισε.

Είναι χαλαρός για το μέλλον και μεταξύ άλλων είπε: «Περιμένω να επικοινωνήσουν μαζί μου οι άνθρωποι για ταινίες». «Αυτό θα ήταν πολύ αστείο», είπε κλείνοντας.

Πηγή: AP