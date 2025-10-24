Ένα εύστοχο τρόπο διαφήμισης βρήκε η Γερμανική εταιρεία, που κατασκευάζει τα αναβατόρια εμπορευμάτων Böcker, μετά τη διαπίστωση ότι ένα τέτοιο μηχάνημα χρησιμοποίησαν οι ληστές για την «κλοπή του αιώνα» στο Λούβρο.

«Όταν χρειάζεται να κινηθείτε γρήγορα. Το Böcker Agilo μεταφέρει τους θησαυρούς σας, σχεδόν αθόρυβα» γράφει το σλόγκαν της εταιρείας, που εικονίζει πλέον το στιγμιότυπο με την χρήση του αναβατορίου στη ληστεία του Λούβρου.

Η νέα διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας ξεκίνησε αμέσως μετά τη ληστεία στο Λούβρο και βασίστηκε στην ιδέα της συζύγου του ιδρυτή της, ότι το σκηνικό της ληστείας μπορεί να λειτουργήσει ως μία …διεθνούς τύπου προβολή.

Εκπρόσωποι της εταιρείας δήλωσαν στις Αρχές ότι το αναβατόριο είχε αγοραστεί από Γάλλο πελάτη τους αλλά στην συνέχεια κλάπηκε και αφαιρέθηκαν τα διακριτικά της εταιρείας για να χρησιμοποιηθεί τελικά στη ληστεία του Λούβρου.

Η Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) πήρε συνέντευξη από τον ιδιοκτήτη και διευθύνοντα σύμβουλο Alexander Böcker, που είπε πως ο ανυψωτήρας δηλώθηκε ως κλεμμένος την περασμένη Τετάρτη. «Είναι εύκολος στη χρήση, αλλά πρέπει να ξέρετε πώς λειτουργεί. Είτε, λοιπόν, είχαν εξασκηθεί για μερικές μέρες είτε γνώριζαν ήδη πώς να τον χρησιμοποιήσουν.

Μαρ.Κορ.