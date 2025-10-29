Δύο άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τη ληστεία που συγκλόνισε το Λούβρο στις 19 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκουό. Σύμφωνα με την ίδια, οι συλληφθέντες φέρεται να αποτελούν το ζευγάρι που εισέβαλε στην αίθουσα Απόλλων και έκλεψε τα αξιοθαύμαστα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η εισαγγελέας ανέφερε ότι οι δύο άνδρες έχουν εν μέρει παραδεχτεί την εμπλοκή τους στη ληστεία. Η ληστεία είχε γίνει από τέσσερις κουκουλοφόρους, οι οποίοι εισέβαλαν στο μουσείο και διέφυγαν μαζί με τα κλοπιμαία, αποκαλύπτοντας σοβαρά κενά στα μέτρα ασφαλείας του Λούβρου, ενός από τα πλέον πολυσύχναστα μουσεία του κόσμου.

Η Λορ Μπεκό ανακοίνωσε επίσης τον εντοπισμό DNA σε έναν από τους υπόπτους στο δίκυκλο που χρησιμοποιήθηκε για τη ληστεία στο Μουσείο. Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε και επέτρεψε στους υπόπτους να μπουν στο Μουσείο είχε κλαπεί στις 10 Οκτωβρίου.

Η εισαγγελέας τόνισε ότι τα κλεμμένα κοσμήματα δεν έχουν βρεθεί ακόμη, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό τους και για τον πλήρη κύκλο των δραστών συνεχίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ