Επιμέλεια κειμένου: Μαριάννα Κορνάρου

Μία εβδομάδα μετά την εντυπωσιακή κλοπή οκτώ γαλλικών κοσμημάτων του στέμματος, που χρειάστηκε λίγα μόλις λεπτά από το Μουσείο του Λούβρου, δύο άνδρες που θεωρούνταν ύποπτοι «για την ληστεία του αιώνα» συνελήφθησαν σε αεροδρόμια της Γαλλίας και τέθηκαν υπό κράτηση. Ο ένας κατευθυνόταν προς την Αλγερία και ο άλλος προς το Μάλι.

Και οι δύο ύποπτοι, τα ονόματα των οποίων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, είναι Γάλλοι υπήκοοι περίπου 30 ετών που ζουν στο Σεν Σεν Ντενί, ένα προάστιο του Παρισιού, σύμφωνα με τους ερευνητές. Ένας από τους υπόπτους έχει διπλή υπηκοότητα, από τη Γαλλία και το Μάλι, και ο άλλος έχει διπλή υπηκοότητα, από τη Γαλλία και την Αλγερία, ανέφεραν οι ερευνητές, προσθέτοντας ότι και οι δύο ήταν ήδη γνωστοί στην αστυνομία από προηγούμενες υποθέσεις διαρρήξεων.

Οι συλλήψεις και το σχέδιο διαφυγής

Ο ένας ύποπτος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle του Παρισιού, ενώ προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο με προορισμό την Αλγερία, ανέφερε η αστυνομία.

Ο δεύτερος ύποπτος συνελήφθη από την αστυνομία καθώς επρόκειτο να ταξιδέψει στο Μάλι, στη Δυτική Αφρική, δήλωσαν στο ABC News ένας ερευνητής και μια πηγή του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών που συνδέεται άμεσα με την έρευνα.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι αντιστοίχισαν ίχνη DNA, που ανακτήθηκαν από ένα κράνος που είχε αφεθεί στον τόπο του εγκλήματος με έναν από τους υπόπτους, επιτρέποντας έτσι στην αστυνομία να θέσει τον φερόμενο ως κλέφτη υπό τηλεφωνική και φυσική παρακολούθηση.

Και οι δύο ύποπτοι πιστεύεται ότι έπαιξαν ενεργό ρόλο στην θρασύτατη ληστεία της 19ης Οκτωβρίου στο Λούβρο, κατά την οποία κλάπηκαν οκτώ πολύτιμα κοσμήματα, συμπεριλαμβανομένων στεμμάτων που περιείχαν χιλιάδες διαμάντια και άλλους πολύτιμους λίθους, σύμφωνα με τις πηγές.

Οι ερευνητές λένε ότι εξακολουθούν να εξετάζουν εάν μια πηγή μέσα στο Λούβρο μπορεί να είχε κάποιο ρόλο στην κλοπή και να έδωσε στη σπείρα πολύτιμες πληροφορίες για το πώς να δράσει γρήγορα και αποτελεσματικά.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε γύρω στις 10:00 το βράδυ του Σαββάτου από την Ταξιαρχία Καταστολής Ληστειών (BRB), η οποία ήταν υπεύθυνη για τις έρευνες και είχε κινητοποιήσει περισσότερους από 100 ερευνητές την περασμένη εβδομάδα. Η επίσημη ανακοίνωση έγινε αργά χθες Κυριακή.

“Les enquêteurs informent la PAF que le suspect a acheté un billet d’avion. Il est repéré à l’aéroport lorsqu’il enregistre son passeport. Il est scruté à travers les caméras. C’est juste avant de monter dans l’avion que des policiers en civil lui passent les menottes” #Louvre pic.twitter.com/UicGICdmXA — RoronoaZoro (@RoronoaGasp) October 26, 2025

Η σύλληψη των δύο υπόπτων αποτελεί το πρώτο απτό σημάδι προόδου σε μια υπόθεση, που έχει τραβήξει την προσοχή όλου του κόσμου και έχει πυροδοτήσει μια άνευ προηγουμένου κρίση εμπιστοσύνης στο Λούβρο.

«Κοσμήματα καταδικασμένα σε διάλυση»

Οι δύο άνδρες έχουν συλληφθεί. Δύο παραμένουν ελεύθεροι και τα κοσμήματα, προς το παρόν, δεν έχουν βρεθεί. Από τη στιγμή που διαπράχθηκε το έγκλημα, οι ειδικοί σε αυτό το είδος κλοπής προειδοποίησαν: τα ιστορικά κοσμήματα, μόλις κλαπούν, συχνά διαλύονται και ο χρυσός τους λιώνει για να γίνει … ανώνυμος και να πωληθεί, επειδή είναι εξαιρετικά δύσκολο να πωληθούν ολόκληρα, με την «ταυτότητά» τους πλέον να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη και ανιχνεύσιμη.

«Όσο περισσότερος χρόνος περνάει, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να ανακτηθούν τα κοσμήματα, και μάλιστα άθικτα», δήλωσε χθες η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, στην εφημερίδα JDD. Επειδή καθώς περνούν οι μέρες, οι πιθανότητες ανάκτησης των κλεμμένων κομματιών μειώνονται.

Για την Τζουλιάν Ντελσόλ, ειδικό σε γεμολογία και κοσμήματα και μέλος της FNEPSA (Εθνική Ομοσπονδία Εμπειρογνωμόνων Τέχνης), με την οποία επικοινώνησε η Le Figaro δύο ημέρες μετά την ληστεία, αυτά τα «ανεκτίμητα» κομμάτια θα δυσκολευτούν να επανεμφανιστούν στην νόμιμη αγορά. «Πολύ γνωστά, πολύ καλά τεκμηριωμένα, πολύ εύκολα ανιχνεύσιμα», εξηγεί. «Η αξία τους υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή του μετάλλου: κουβαλούν μια ιστορία. Και αυτό ακριβώς τα καταδικάζει σε διάλυση».

Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη

Η σύλληψη των δύο υπόπτων το βράδυ του Σαββάτου δεν ήταν τυχαία. Πλάνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, τηλεφωνήματα που ανακτήθηκαν από κινητά που λειτούργησαν λίγο πριν και μετά τη ληστεία στην περιοχή του Λούβρου και ανάλυση DNA συνέβαλαν στη σύλληψη των δύο ανδρών, δήλωσε αστυνομική πηγή στη Le Figaro.

Μετά τη ληστεία, ελήφθησαν σχεδόν «150 δείγματα DNA, αποτυπώματα και άλλα ίχνη» στο σημείο, ανέφερε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου. Οι διαρρήκτες είχαν αφήσει πίσω τους διάφορα αντικείμενα στο σημείο.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή στη Le Figaro, τα πρόσωπα των δύο ανδρών που συνελήφθησαν δεν είναι… καινούργια στις αρχές επιβολής του νόμου. Παρακολουθούνταν ήδη εδώ και αρκετές ημέρες και ήταν γνωστοί στην αστυνομία.

Το ποινικό τους μητρώο έχει επιβαρυνθεί με αρκετές προηγούμενες διαρρήξεις και τα δύο άτομα φαίνεται να είναι έμπειροι διαρρήκτες που μπορεί να ενήργησαν κατόπιν εντολών, σύμφωνα με τη Le Parisien. Μάλιστα, πληροφορίες που διέρρευσαν αναφέρουν πως ήδη οι Αρχές αναζητούν ίχνη των κοσμημάτων στον «δρόμο των διαμαντιών» στην Αμβέρσα του Βελγίου, εκεί όπου ανθούν οι παράνομες αγοραπωλησίες για τα πολύτιμα πετράδια.

«Λυπάμαι βαθιά για την βιαστική αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών από άτομα που είχαν ενημέρωση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η έρευνα και πόσο θα την δυσκολέψουν», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό, που εμφανίστηκε πολύ δυσαρεστημένη από την διαρροή των πληροφοριών για τις δύο συλλήψεις.